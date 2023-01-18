آمادگی ارتش برای امدادرسانی به زلزله زدگان خوی

امیر سرتیپ علی حاجلیو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ظهر امروز در شهرستان خوی اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقوع زمین زلزله ۲ اکیپ از نیروهای قرارگاه منطقه ای شمال غرب کشور به شهرستان خوی و مناطق زلزله زده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این دو اکیپ برای کمک به ارزیابی میزان خسارات به منطقه اعزام شده اند، افزود: همچنین گردان بلیات به تعداد ۶۰۰ نفر همراه تجهیزات مهندسی و فنی در آمادگی کامل به سر می برند تا در صورت اعلام نیاز فرمانداری خوی برای آواربرداری یا تخلیه مجروحان همکاری لازم را داشته باشند.

امیر حاجیلو با بیان اینکه تاکنون فرمانداری خوی با توجه به میزان خسارات زمین لرزه اعلام آمادگی نکرده است، گفت: ارتش در تمامی حوزه‌ها در کنار مردم بوده و در حوادث مختلف برای خدمت‌رسانی آماده است.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز (چهارشنبه)، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.