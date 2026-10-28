گردشگران افغانستانی در راه خراسان جنوبی؛ ۵۰ رویداد گردشگری در پاییز

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی عصر چهارشنبه در ستاد سفر خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری با محوریت کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: در نوروز ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با همراهی دستگاه‌های اجرایی، بیشترین تعداد بازارچه‌های صنایع دستی و چادرهای عشایری را در برنامه‌های ستاد سفر پیش‌بینی و اجرا کردیم.

وی افزود: در نوروز ۱۴۰۴، با وجود شرایط خاص و وضعیت جنگی کشور، خراسان جنوبی میزبان حدود یک‌سوم بازارچه‌های صنایع دستی کشور بود.

برآبادی با اشاره به افزایش فعالیت‌های ستاد سفر گفت: تعداد جلسات این ستاد نسبت به مدت مشابه ۳۶ درصد افزایش داشته و در حوزه برنامه‌ریزی و تصویب مصوبات نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

وی ادامه داد: برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان به مسافران، ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی به گردشگران ورودی در دستور کار قرار گرفت تا آنان با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان جنوبی آشنا شوند و برای بازدید از مناطق مختلف استان راهنمایی شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حمایت از مسافران حادثه‌دیده در ایام سفر اظهار کرد: با همکاری آموزش‌وپرورش و در کنار بیمارستان‌ها، سازوکارهایی برای ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان سفر پیش‌بینی شد تا زمینه افزایش رضایتمندی مسافران فراهم شود.

افغانستان؛ محور تازه توسعه گردشگری خراسان جنوبی

برآبادی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان بیان کرد: پس از انتصاب استاندار، توجه به افغانستان و توسعه تعاملات اقتصادی و گردشگری با این کشور از موضوعات مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، برای نخستین بار نمایشگاه ایران و افغانستان در خراسان جنوبی برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: سفرهایی با حضور گروه‌هایی از ولایت هرات و در مرحله بعد ولایت هلمند افغانستان به استان انجام شد که در جریان این رفت‌وآمدها، گردشگری سلامت به‌عنوان یکی از محورهای مهم همکاری مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح گذر از مرزها گفت: با توجه به شرایط تحریمی کشور و ضرورت تقویت سفرهای زمینی، توسعه گردشگری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت.

برآبادی افزود: خراسان جنوبی نیز با حمایت نمایندگان استان و اختصاص اعتبار، اجرای این طرح را دنبال کرد.

وی بیان کرد: در همین چارچوب، برای نخستین بار گروهی از گردشگران افغانستانی به خراسان جنوبی سفر کردند و با پیگیری‌های انجام‌شده، یکی از آژانس‌های گردشگری استان موفق به دریافت مجوز ورود گردشگر شد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و افزایش ورود گردشگران خارجی به استان باشد.

گردشگری سلامت در مسیر جذب گردشگران خارجی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی گفت: در نشست اخیر با آژانس‌های گردشگری استان نیز بر افزایش توان تخصصی و تعداد دفاتر فعال تأکید شد تا ظرفیت لازم برای توسعه گردشگری سلامت و جذب گردشگران خارجی فراهم شود.

برگزاری بیش از ۵۰ رویداد گردشگری در پاییز

برآبادی در ادامه با اشاره به نقش رویدادها و جشنواره‌ها در رونق گردشگری داخلی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای محلی، به‌ویژه در فصل پاییز که از فصل‌های مهم گردشگری خراسان جنوبی است، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها و افزایش حضور گردشگران مؤثر باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۴۲ رویداد و جشنواره از نوروز تا پایان سال در استان برگزار شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ با افزایش حدود ۳۵ درصدی همراه بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: در پاییز امسال نیز بیش از ۵۰ رویداد، جشنواره و کارگاه گردشگری در استان برنامه‌ریزی شده است که بخشی از آن‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، به‌ویژه در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی، برگزار می‌شود.

برآبادی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان قائنات در این حوزه گفت: با حمایت نماینده شهرستان، زمینه برگزاری رویدادهای بیشتری با محوریت گردشگری و به‌ویژه گردشگری کشاورزی فراهم شده است.

وی در پایان تأکید کرد: خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری روستایی، کشاورزی، عشایری و سلامت از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و استفاده از این فرصت‌ها، در کنار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی نمایندگان استان و تقویت مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به رونق گردشگری و معرفی بهتر توانمندی‌های استان کمک کند.