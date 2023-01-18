صدور هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و دریایی در هرمزگان با ورود یک سامانه جدید به استان خبرداد.
حسن زاده گفت: بر اساس مدلهای هواشناسی و پیشبینی سازمان هواشناسی یک سامانه از اواخر وقت چهارشنبه ۲۸ دی ماه تا چهارشنبه هفته آینده وارد استات خواهد شد که بر اثر آن شاهد وزش باد شدید شمالشرقی با احتمال گرد و خاک،کاهش دمای کمینه ۳ تا ۸ درجه سلسیوس به ویژه در مناطق شمالی استان و ارتفاعات خواهیم بود
وی ادامه داد: در حوزه دریایی نیز وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهیم داشت و ارتفاع موج در تنگه هرمز و دریای عمان به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بیانکرد: منطقه اثر سامانه جوی در کل استان است و ممکن است در اثر آن به سازههای سبک و با کاهش دما به محصولات کشاورزی خسارتهایی وارد شود.
حسنزاده با اشاره به اینکه احتمال دارد اختلال موقتی در فعالیت ناوگان هوایی به وجود بیاید و کیفیت هوا کاهش یابد، عنوانکرد: توصیه میشود از سفرهای غیرضرور در مناطق شرقی و مرکزی استان اجتناب شود و تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات کشاورزی، کنترل دما و تهویه در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: در این ایام لازم است از تردد شناورهای سبک و فعالیتهای تفریحی و شنا در سواحل پرهیز شود و پیشبینیها برای تردد ایمنی شناورها و کشتیهای تجاری در نظر گرفته شود.
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