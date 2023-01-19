به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، لوسین گوارا آگوئرو وزیر جوانان نیکاراگوئه به همراه اوساک لنین براوو سفیر نیکاراگوئه در ایران با حضور در وزارت ورزش و جوانان با دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان کشورمان دیدار کردند.

دکتر سید حمید سجادی در این دیدار ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت: امیدوارم این دیدار سر فصل جدیدی در روابط دو کشور در حوزه ورزش و جوانان ایجاد کند.

دکتر سجادی با بیان این که در دنیای امروز تفکر جوان باوری و جوان یاوری حاکم است، اظهار داشت: ما اعتقاد داریم مرکز ثقل، کالبد نشاط و آینده سازان هر جامعه، جوانان هستند. حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران در چهار قسمت کلان موضوعات جوانان را دنبال می کند.

دکتر سجادی افزود: در بخش ان جی او ها یا تشکل های مردم نهاد، حدود ۴۲۰۰ تشکل فعال جوانان داریم و علاوه بر این بیش از چهل هزار تشکل و گروه مردمی در کشور داریم که در حوزه‌های مختلف مثل سازندگی و عمران، بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و حریق ها این گروه ها بسیار فعال هستند و به مردم کمک می کنند.

وی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان ایران برای رسیدگی به امور جوانان شبیه به یک قرارگاه مرکزی عمل می کند به عنوان مثال ما وام ازدواج و وام اشتغال را از دستگاه های مسئول پیگیری می کنیم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: رئیس جمهور شورایی به نام شورای عالی جوانان با ریاست شخص خودش تشکیل داده است که بسیاری از وزرا و مسئولین کشور عضو این شورا هستند و تکالیفی دارند که همه در این شورا به رئیس جمهور گزارش می دهند.

وی با اشاره به حوزه ازدواج گفت: برنامه های متعددی برای تشکیل خانواده داریم و جشنواره های زیادی برای ترویج ازدواج برگزار میکنیم همچنین در حوزه آموزش سربازان با همکاری دستگاه های دیگر دوره های آموزشی برگزار می کنیم و سعی بر آن است تا جوانان در دوره سربازی، با مهارت های زندگی و مهارت های مشاغل آشنا شوند. اینها همه گوشه ای از فعالیت ما در حوزه جوانان است.

دکتر سجادی با بیان این که در حوزه های مختلف مورد نیاز جوانان به عنوان دستگاه پیگیری و مطالبه گر فعالیت می کنیم، گفت: آنقدر نیازهای جوانان برای ما مهم است که دوره های قبل، حین و بعد از ازدواج برگزار می کنیم و با کمک ۴۶۰ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده به جوانان و مردم مشاوره می دهیم. همچنین برای موضوعات حوزه ازدواج، خانواده و فرزندآوری قانونی با عنوان قانون جوانی جمعیت داریم که همه دستگاه‌های کشور سهمی دارند.

وی در خصوص حوزه ورزش نیز به مدال‌آوری بانوان ایران اشاره کرد و گفت: در حوزه ورزش بانوان توفیقات زیادی در یک سال و نیم اخیر داشتیم به طوری که میزان مدال آوری دختران ایران در حال نزدیک شدن به مدال آوری مردان است و رشد مدال‌آوری بانوان از هفتاد درصد عبور کرده است.

وی ادامه داد: با فعالیت مناسب معاونت امور بانوان، بانوان کشورمان پست های بین المللی زیادی دریافت کردند و همچنین داوران خوبی تربیت شدند که در بخش های خارجی و مسابقات بین المللی داوری های زیادی انجام می دهند همچنین ۳۳ فدراسیون در ورزش بانوان فعال شدند و شور و نشاط خوبی در ورزشی بانوان آغاز شده است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: با افتخار می‌گویم که بانوان ورزشکار ایرانی با حجاب اسلامی وارد صحنه ورزش می شوند و حجاب در همه رشته های ورزشی استاندارد سازی شده است.

وزیر ورزش و جوانان کشورمان همچنین به تولیدات ورزشی داخلی ایران اشاره کرد و گفت: تولیدات ورزشی بسیار خوبی داریم، چند روز پیش دستیار آقای پوتین مهمان ما بود و از صادرات تولیدات ما به روسیه استقبال کرد و پیشنهاد تولید مشترک داد، این اتفاق بین ایران و نیکاراگوئه هم می تواند به دست جوانان رقم بخورد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از مقام‌های سیاسی نیکاراگوئه به خاطر مقابله با فشارهای غرب تقدیر کرد و گفت: دو کشور ایران و نیکاراگوئه سابقه انقلابی خوب و همزمانی با هم دارند. یک سری اقدامات ضد ایرانی نیز در بیرون از کشور انجام شد که از مواضع نیکاراگوئه در این خصوص تشکر می کنم. همچنین کشور نیکاراگوئه با سیاستهای زورگویانه به ویژه در برابر ایالات متحده آمریکا خوب مقابله کرد که قابل تقدیر است و امیدواریم این تعاملات سیاسی مستحکم‌تر و رو به جلو پیش برود.

دکتر سجادی با بیان این که در حوزه ورزش میزبان خوبی برای جوانان نیکاراگوئه خواهیم بود، اظهار داشت: امیدوارم در نشست بعدی با حضور هم وزیر ورزش و هم شما به عنوان وزیر جوانان نیکاراگوئه بتوانیم در خصوص همکاری های بیشتر با یکدیگر به توافق برسیم.

وی در پایان گفت: هر دو کشور انگیزه خوبی برای همکاری دارند و مطمئن هستم اگر جوانانمان باهم آشنا شوند می توانند کارهای بزرگی انجام دهند.