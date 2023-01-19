اجحاف ۱۴ ساله در حق حقابه «بران خیاوچای»

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو عصر پنجشنبه در نشست صمیمی استاندار اردبیل با جمعی از فعالان اجتماعی و نخبگان شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: بیش از ۱۴ سال در حق حقابه «بران خیاوچای» اجحاف شده است به طوری که برای تامین آب آشامیدنی شهر ۳۵۰ تا ۵۵۰ لیتر بر ثانیه از خیاوچای به تصفیه‌خانه منتقل می‌شود.

وی از فعال شدن مجدد پروژه انتقال آب از سد احمد بیگلو به مشگین شهر خبر داد و گفت: از این پروژه ۱۶ کیلومتر و ۳۰۰ متری تنها ۵۰۰ متر اجرا شده و بعد از آن متوقف شده بود که با توجه به تامین اعتبار مورد نیاز انتظار داریم این پروژه در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به علاج‌بخشی «سد اینچه نو» بیان کرد: سد اینچه نو سال‌ها قبل احداث شده بود که خط لوله هم تا تصفیه خانه کشیده شد اما بعد از اینکه متوجه فرار آب این سد شدند کار را متوقف کردند.

بیگدلو ادامه داد: علاج بخشی سد در همان زمان با ۴۰ میلیارد ریال قابل حل بود اما دو سه سال بعد هزینه این کار ۱۵۰ میلیارد ریال شد و الان رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برای علاج بخشی نیاز است.

وی تصریح کرد: برای علاج بخشی سد اینچه نو از محل تبصره ۱۵ حدود ۱,۵۰۰ میلیارد ریال درخواست شد که از این رقم ۵۰۰ میلیارد ریال تاکنون وارد حساب شده است.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی با اهتمام مقام عالی استان به شهرستان گسیل شده است، گفت: با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت این رقم عدد قابل دفاعی است و به سهم خود از تمام مسئولان قدردانی می‌کنم.