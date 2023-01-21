۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی:

مصرف گاز در خراسان جنوبی ۳.۸ درصد افزایش یافت

بیرجند- مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه مصرف گاز در استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۳.۸ درصد افزایش داشته است، گفت: شبکه گاز در خراسان جنوبی پایدار است.

رحمان محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه شبکه گاز خراسان جنوبی در حال حاضر پایدار است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته چهار میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب گاز در استان مصرف شده است، بیان‌کرد: این میزان مصرف نسبت به شبانه روز گذشته ۳.۸ درصد یعنی ۲۰۰ هزار مترمکعب افزایش داشته است.

محمودی در زمینه سوخت واحدهای گلخانه‌ای و مرغداری ها ادامه‌داد: این واحدها بی شک باید به سمت استفاده از سوخت جایگزین گاز بروند و نسبت به تهیه مشعل گازوئیلی اقدام کنند.

وی گفت: اگر دچار افت شدید فشار شویم بی شک به ناچار به قطع گاز این واحدها خواهیم شد و از این جهت نمی خواهیم که تولیدکنندگان ما دچار مشکل شوند.

توصیه ای به تولیدکنندگان

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهارکرد: وقتی یک تولیدکننده پرتلاش ما چندین میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده منطقی تر این است که چند میلیون برای تهیه مشعل گازوئیل سوز و مخزن هزینه کند.

محمودی بیان‌کرد: حتی اگر فشار و ورودی گاز به خراسان جنوبی در اندازه نرمال باشد باز هم توصیه ما به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی تهیه مشعل های گازوئیلی و تهیه سوخت جایگزین اقدام کنند تا در شرایطی واحد آنان دچار بحران تأمین سوخت نشود.

وی گفت: در مورد استفاده از سوخت مورد نیاز نباید بیش از حد به انرژی گاز متکی باشیم تا در شرایط افزایش مصرف چون زمستان دچار مشکل شویم که مدیران واحدهای تولیدی و سرمایه گذران ما باید این مسئله را مدنظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر بنا به هشدار های هواشناسی ورود یک موج سرما به خراسان جنوبی را داریم و انتظار داریم بعد از آن ورودی گاز به استان به شرایط نرمال برگردد.

    IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      درودبر اداره گاز بشرویه

