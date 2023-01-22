به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «باخ برای بچهها» نوشته هلن گارنر بهتازگی با ترجمه طیبه هاشمی با شمارگان هزار نسخه، ۲۲۲ صفحه و بهای ۹۳ هزار تومان توسط نشر بیدگل منتشر و راهی بازار نشر شده است.
هلن گارنر متولد ۱۹۴۲ نویسنده استرالیایی است که پس از انتشار اولین رمانش به یکی از مهمترین چهرههای ادبیات استرالیا تبدیل شد. گارنر در کارنامه نویسندگیاش به طیف متنوعی از مضامین نظر داشته است: از داستانهای جنایی گرفته تا فیلمنامهنویسی و رمانهای مدرن درباره روابط انسانها. «باخ برای بچهها» ی او را منتقدان بسیار ستوده و آن را در زمره چهار رمان کوتاه برتر در زبان انگلیسی دانستهاند.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
چیز غریبی است که در شهری به وسعت ملبورن دو نفر که در دوران دانشجویی قدر پنج سال کموبیش مثل خواهر و برادر کنار هم زندگی کردهاند، حتی بدون خداحافظی، هرکدام راهش را بکشد و برود طرفی پی زندگی و کاروبارش، بعد هر روز هم بیخ گوش هم بروند و بیایند و باهم رودررو نشوند. هر دو ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بودند، در کاری زمین خورده و رفته بودند سراغ کار دیگری… از سوپرمارکتها مواد خوراکی خریده و در پمپبنزینها بنزین زده بودند، اخبار این قتل و آن قتل را در این روزنامه و آن روزنامه خوانده بودند. هر دو در سرمای سر صبح لرزشان گرفته بود و بااینحال هیچوقت سر راه هم قرار نگرفته بودند. هجده یا شاید هم بیست سالی گذشته بود! عجیب نیست؟!
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