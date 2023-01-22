به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تامین آب شرب پایدار در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته که بهترین راهکار در این زمینه استفاده از ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا است.

وی با اشاره به طرح‌های متعدد آب‌شیرین‌کن در استان اضافه کرد: استان بوشهر رتبه نخست کشور در برخورداری از سرانه بهره برداری و ساخت پروژه‌های آب شیرین کن در حوزه وزارت نیرو را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: استان بوشهر در حال حاضر روزانه ۴۵ هزار مترمکعب آب از آب شیرین‌کن‌های احداثی تولید می کند که براساس برنامه این میزان تا پایان سال جاری به ۱۰۰ هزار مترمکعب افزایش می‎یابد.

وی بیان کرد: آب شیرین‌کن‌های ۳۵ و ۷۰ هزار مترمکعبی بوشهر، ۲۸ هزار مترمکعبی سیراف - جم و ۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی وحدتیه از جمله پروژه های شاخص آب شیرین کن در استان بوشهر به شمار می روند.

پیشرفت ۸۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌ها

عالی ادامه داد: آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر، ۲۸ هزار متر مکعبی سیراف-جم و همچنین آب شیرین کن ۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی وحدتیه اکنون به طور متوسط پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد دارند.

وی افزود هم اکنون بیش از ۲۴۰ هزار مترمکعب در شبانه روز در شهرستانهای مختلف استان فرآیندهای تولید و ساخت و احداث آبشیرین کن در حال انجام وپیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با توجه به قرار گیری استان بوشهر در نوار ساحلی خلیج فارس اولویت نخست وزارت نیرو در تامین آب شرب پایدار استان بوشهر استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها است.

وی عنوان کرد: براساس همین رویکرد از شمال تا جنوب استان بوشهربا حضور چشمگیر سرمایه گذاران بخش خصوصی پروژه های متعدد آب شیرین کن عملیاتی شده است.

کاهش وابستگی به همسایگان

عالی یادآور شد: متوسط تولید آب شرب روزانه استان بوشهر ۴۰۰ هزار مترمکعب است که با چشم انداز طراحی شده ظرف چند سال آینده ۵۰ درصد آن از محل آب شیرین کن ها تامین خواهد شد.

وی افزود: در شرایط کنونی عمده آب شرب استان بوشهر از استان بوشهر تامین می شود که با هدف کاهش این وابستگی پروژه های متعددی عملیاتی شده و یا در دستور کار قرار دارد.

عالی تصریح کرد: با توجه به هزینه بالای تامین آب از محل آب شیرین کن ها از هم استانی ها انتظار می رود با مصرف بهینه به پایداری هر چه بیشتر آب شرب استان کمک کنند.