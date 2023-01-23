سریعترین اخراج فوتبال امارات مقابل چشمان احمد نوراللهی!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ ادنوک امارات امروز دوشنبه پیگیری شد و تیم های شباب الاهلی و عجمان به مصاف هم رفتند.

شباب الاهلی که با حضور احمد نوراللهی در ترکیب اصلی به دنبال کسب سه امتیاز و باقی ماندن در کورس قهرمانی است، در همان لحظات ابتدایی بازی با یک امتیاز ویژه مواجه شد.

در حالی که تنها ۲۵ ثانیه از شروع مسابقه سپری شده بود، «محمد اسماعیل» مدافع عجمان به دلیل انجام خطا روی بازیکن شباب الاهلی با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.

رسانه های امارات این کارت قرمز را سریعترین اخراج لیگ ادنوک توصیف کرده اند.