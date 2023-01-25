خبرهای جدید از ارائه وام سفر/رونمایی از پلتفرمی به نام ایران سفر

روح الله حسین زاده مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی موضوع اختصاص وام ۳۰ میلیون تومانی سفر را در گفتگو با خبرنگار مهر تشریح کرد و گفت: در حال حاضر با ۱۵ دستگاه دولتی تفاهمنامه همکاری برای اختصاص این وام امضا کردهایم تا وام ۳۰ میلیون تومانی با چهار درصد سود به کارمندان دولت یا کسانی که میتوانند گواهی کسر از حقوق دریافت کنند تعلق میگیرد.
وی گفت: درخواست بودجه برای اجرای این طرح را از محل تبصره ۱۸ دادهایم به محض آنکه چنین مبلغی اختصاص یابد، این وام نیز در اختیار سرپرست خانوار قرار میگیرد. در حال حاضر ساز و کار آن با بانک عامل معین شده است. هر زمان دولت این پول را بدهد آن را در اختیار بانک قرار میدهیم. پس از آن، پکیج سفرها ارائه میشود.
وی بیان کرد: قرار است در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که چند روز دیگر برگزار میشود؛ پلتفرمی به نام «ایران سفر» رونمایی شود در این سایت ۱۲ هزار مقصد بارگزاری شده است و اطلاعاتی درباره سفر به مردم میدهد. افرادی که وام سفر دریافت میکنند میتوانند به این سایت مراجعه کرده و هر مبلغی که برای سفر در نظر گرفتهاند از جمله وام ۳۰ میلیون تومانی را بارگزاری میکنند و به آنها پیشنهاد داده میشود که به کجا با چنین مبلغی میتوانند سفر کنند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی گفت: دو سال و نیم زمان برد تا بتوانیم این پلتفرم را اجرا کنیم همچنین بخش خصوصی دخیل در این کار نیز شناخته شده است. برای طراحی آن نیز ۲۵ پلتفرم جهانی را بررسی کردیم تا به این مدل رسیدیم. ارائه مشاوره سفر تنها بخشی از کارکرد آن است در این سایت خدماتی مانند کارانه کاپوتاژ، تورهای ورودی و غیره نیز ارائه میشود.
وی با بیان اینکه ارائه وام سفر در راستای ارزان سازی سفرها اجرا میشود گفت: در نظر داریم تا وام سفر را به دو وام ۳۰ میلیون تومانی برسانیم یعنی هر خانوادهای بتواند ۶۰ میلیون تومان برای دو سفر بگیرد. نمیتوان این وام را یک جا و با مدت زمان کمی دریافت کرد بلکه باید وام اول را در حوزه سفر خرج کرده باشد تا مشمول دریافت وام دوم شود. اکنون در حال رایزنی هستیم تا هر کسی که برای دریافت وام اول اقدام کرده مشمول دریافت وام دوم نیز شود.
حسین زاده درباره اینکه تا کنون مدلهای مختلفی از کارتهای سفر ارائه شده است ولی بی نتیجه مانده گفت: ما در این مدل قرار است مردم را تشویق به سفر کنیم بنابراین نمیتوان این وام را نقد کرد بلکه باید تنها در حوزه خرید اجزای سفر استفاده شود.
نظر شما