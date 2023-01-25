دو اقدام ایران برای جلوگیری از افت فشار گاز در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، افت فشار گاز در پارس جنوبی از مسائلی است که نگرانیهای را برای مردم و مسئولان به دنبال داشته، نگرانی که ناترازی گاز در زمستان آینده را محتملتر میکند، محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت نفت در رابطه با این موضوع به مهر میگوید: برای تداوم تولید گاز در پارس جنوبی برنامههای نگهداشت توان تولید، حفاریهای چاه جدید و فشار افزایی در مرحله طراحی و مطالعات است که تولید ۲ کمپرسور در بخش خشکی با پیشرفت ۸۴ درصد و بخش دریایی ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
خجسته مهر ادامه داد: این مساله جز برنامههای جدی شرکت ملی نفت محسوب میشود.
مدیر عامل شرکت ملی نفت در پاسخ به این سوال مهر که چنین اقداماتی برای سال آینده مثمر ثمر خواهد بود، گفت: امیدواریم سال آینده در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
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