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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۶

مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی:

ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر به ایستگاه پایانی رسید

ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر به ایستگاه پایانی رسید

تبریز- مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی، از ارسال بیش از ۶۰۰ اثر به دبیرخانه ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد و گفت: امسال شاهد رشد ۳۰ درصدی ارسال آثار نسبت به جشنواره پنجم هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد بیرامزاده با اعلام این خبر افزود: ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر آذربایجان شرقی با رونمایی از پوستر فراخوان شامل ۱۲ قالب و ۱۳ محور در اردیبهشت سال جاری کلید خورد و طی این مدت شاهد مشارکت بیش از ۱۶۰ فعال رسانه‌ای در جشنواره بوده است.

وی جشنواره رسانه‌ای «ابوذر» را فرصتی برای بیان دغدغه‌های خبرنگاران از جمله بیمه و مسکن و اشتغال دانست و افزود: امید است در سال‌های آتی شاهد ارتقا این جشنواره باشیم.

مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی با اعلام اینکه، داوری آثار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان به ایستگاه پایانی رسید، گفت: آثار ارسالی توسط هیأت انتخاب و هیأت داوران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و در نهایت آثاری که بیشترین امتیاز را کسب کردند، برگزیده شدند.

بیرامزاده ضمن قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مشارکت کننده در این جشنواره متذکر شد: بدیهی است طبق روال مرسوم جشنواره‌ها، اسامی برگزیدگان پیش از آئین اختتامیه اعلام نمی‌شود.

به گفته مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی اختتامیه این جشنواره با حضور اصحاب رسانه، مسئولان کشوری و استانی روز دوشنبه دهم بهمن ماه از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن همایش‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار می‌شود.

بیرامزاده اجرای استندآپ کمدی و موسیقی، پخش کلیپ، قرائت بیانیه هیئت داوران و عکس یادگاری دسته جمعی شرکت کنندگان را از قسمت‌های پیش بینی شده در آئین اختتامیه جشنواره اعلام کرد.

کد مطلب 5691454

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