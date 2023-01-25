به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد دهنوی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پس از ۱۷ سال چشم انتظاری و با ورود هلدینگ خلیج فارس به مباحث سرمایه گذاری و مدیریت پتروشیمی گلستان، آرزوی دیرینه مردم منطقه محقق می‌شود و اوایل سال آینده عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این واحد پتروشیمی سالانه ۱.۷ میلیون تن اوره و آمونیاک تولید خواهد شد که با توجه به اینکه گلستان یک استان کشاورزی محسوب می‌شود می‌تواند نیازهای این استان را برآورده کند.

وی ادامه داد: مازاد تولیدات این واحد پتروشیمی می‌توانند نقش مؤثری در افزایش صادرات گلستان ایفا کرده و بر اساس برآوردها سه هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان افزایش می‌یابد.

دهنوی گفت: علاوه بر اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی گلستان با بهره برداری از این واحد درآمد سرانه خانوارهای گلستانی هم به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

گفتنی است پروژه پتروشیمی گلستان ۱۷ سال قبل با بیش از ۹۱ هزار سهامدار عمومی کلنگ زنی شد اما متأسفانه در طول سالیان گذشته گره‌های اجرای آن افزایش یافت.

دولت سیزدهم و در رأس آن رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه یکی از اصلی ترین برنامه‌های خود در گلستان را رفع گره کور پتروشیمی گلستان قرارداده و با حمایت همه جانبه در طول قریب به یک سال مسئله پتروشیمی گلستان رفع شد.