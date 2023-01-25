به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی صبح چهارشنبه به رسانههای گروهی اظهار کرد: بی توجهی به ظرفیتها و توانمندیهای خاص هر منطقه باعث رشد نامتوازن کشور و عدم بهرهگیری از ظرفیت مناطق مختلف شده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه با اشاره اینکه مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعهنیافتگی گرفتار شدهاند، بیانکرد: کافی است نگاهی به سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ اقتصادی در کشور بیندازیم.
نخعی ادامه داد: یا از طرف دیگر نگاهی به زیر ساختهای انتقال انرژی، نقشه راه آهن، آزاد راههای کشور و … بیندازیم تا متوجه شویم که چرا که از رشد نامتوازن سخن میگوئیم.
وی گفت: در صحن علنی مجلس خطاب به مسئولین گفتم که جادههای شهرهای نهبندان و سربیشه روزانه ناقوس مرگ مینوازند و ما هر چه بیشتر فریاد میزنیم شما بیشتر روزه سکوت میگیرید.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روزی نیست که این جادهها آبستن حادثهای نباشد و رخت عزای عزیز کسی بر تن نشود.
نخعی با بیان اینکه چقدر باید تذکر داده و فریاد بزنیم، بیان کرد: بسیار غمانگیز است که در طول کمتر از یک ماه شاهد چندین کشته و مجروح در این جادهها هستیم و اینکه چرا هیچ واکنش علاج کنندهای به این وضعیت وخیم داده نمیشود.
وی با اشاره به وضعیت اسف بار جاده نهبندان به بیرجند و سربیشه به درح گفت: اگر میخواهیم در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سفر ایشان به نهبندان حرکت کنیم در ابتدا باید وضعیت جادههای این شهرستان را دریابیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس اظهار کرد: از وزیر جوان راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و استاندار پیگیر و پرتلاش خراسان جنوبی میخواهم اقدام عاجلی در افزایش اعتبار و تخصیص بودجه برای این محورها داشته باشند که بسیار مهم و حیاتی است.
نخعی یادآور شد: امیدواریم در آینده نه چندان دور اقدامات مثبتی را در حوزه راههای نهبندان و سربیشه شاهد باشیم.
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