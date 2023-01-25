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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۵

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

بهره‌مندی برگزیدگان جشنواره ایثار از تسهیلات ویژه استعداد درخشان

بهره‌مندی برگزیدگان جشنواره ایثار از تسهیلات ویژه استعداد درخشان

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برگزیدگان نهایی جشنواره ملی ایثار از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: «آیین نامه جامع» و «اطلاق برگزیدگان نهایی جشنواره ملی ایثار به عنوان دانشجوی استعداد درخشان وزارت بهداشت» تدوین می شود.

رئیس هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: آیین‏ نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان به همه دانشگاه‏ های علوم پزشکی ابلاغ شده است و دانشجویان برگزیده می‏ توانند با مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه خود از جزییات تسهیلات مربوطه مطلع و بهره ‏مند شوند.

هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار از مهرماه ۱۴۰۱ با مشارکت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر با معدل ۱۶ و بالاتر برای مقاطع دکتری حرفه‏ ای و معدل ۱۷ و بالاتر برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و مقطع تخصص بالینی به شرط قبولی در آزمون ارتقاء آغاز و در دی‏ماه سال جاری به پایان رسید.

کد مطلب 5691645

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