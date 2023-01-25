به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: «آیین نامه جامع» و «اطلاق برگزیدگان نهایی جشنواره ملی ایثار به عنوان دانشجوی استعداد درخشان وزارت بهداشت» تدوین می شود.

رئیس هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: آیین‏ نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان به همه دانشگاه‏ های علوم پزشکی ابلاغ شده است و دانشجویان برگزیده می‏ توانند با مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه خود از جزییات تسهیلات مربوطه مطلع و بهره ‏مند شوند.

هفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار از مهرماه ۱۴۰۱ با مشارکت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر با معدل ۱۶ و بالاتر برای مقاطع دکتری حرفه‏ ای و معدل ۱۷ و بالاتر برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و مقطع تخصص بالینی به شرط قبولی در آزمون ارتقاء آغاز و در دی‏ماه سال جاری به پایان رسید.