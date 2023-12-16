داوری مرحله دانشگاهی هشتمین جشنواره ملی ایثار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار در سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۲ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

این جشنواره هرساله به منظور شناسایی، معرفی و تقدیر از دانشجویان مستعد شاهد و ایثارگر در محورهای ایثارگری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برگزار می‏ شود.

واجدین شرایط شرکت در جشنواره، دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D) با حداقل معدل کل ۱۷ و دکتری حرفه‏ ای (پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی) با حداقل معدل کل ۱۶ و دستیاران تخصصی با گواهی قبولی آخرین آزمون ارتقا و بالاتر هستند.

ثبت نام دانشجویان از طریق سامانه جشنواره در بازه زمانی یکم تا هجدهم آذرماه صورت گرفت و داوری مرحله دانشگاهی «بلافاصله» بعد از اتمام ثبت نام دانشجویان از ۲۵ آذر تا ۳ دی ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه هشتمین جشنواره جایزه ملی ایثار با توجه به محدودیت زمان (برای اجرای داوری منطقه ای و کشوری)، داوری دانشگاهی تمدید نمی شود ضروری است، تمهیدات لازم برای بررسی پرونده های دانشجویان در موعد مقرر صورت گیرد.

برگزیدگان نهایی این جشنواره که حداقل ۵۰ درصد امتیاز شاخص های ارزیابی را کسب کرده باشند، به عنوان دانشجوی استعداد درخشان وزارت بهداشت (مطابق آیین‏ نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعداد درخشان) تلقی خواهند شد و در مراسم اختتامیه که در اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، تجلیل خواهند شد.