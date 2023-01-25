به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه شهرسازی، عبدالله جعفری مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست با بیان اینکه از سال ۲۰۲۰ بنادر معتبر دنیا برای حضور در رده‌بندی بنادر برتر علاوه بر ارزان و سریع بودن در ارائه خدمت مؤلفه ایمنی را هم اضافه کرده‌اند، اظهار داشت: معمولاً در اکثر بنادر صاحبان کالا مسیری را برای انتقال محموله انتخاب می‌کنند که سهل‌العبورتر، سریع‌تر و از همه مهمتر ایمن‌تر باشد.

وی مؤلفه ایمنی را یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در رده‌بندی بنادر برتر دنیا دانست و گفت: صاحبان کشتی، کالا و همه آحاد ذیربط در خطوط کشتیرانی فقط به دنبال سریع رسیدن کالا نیستند و مؤلفه ایمنی را هم بسیار اثرگذار می‌دانند که باید به آن توجه شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر لزوم توجه به ایمنی در عملیات بندری در بنادر کشور بیان کرد: مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست سازمان به عنوان مدیریت تخصصی ناظر بر موضوعات مرتبط با مسائل ایمنی در سازمان بنادر برنامه‌هایی را در دست اقدام دارد که خروجی آن ایمن کردن بنادر کشور است.

جعفری با اشاره به تجهیز امکانات در بنادر کشور به منظور ایمن‌سازی افزود: ارائه و افزایش خدمات، تجهیز و بروزرسانی تجهیزات از جمله مواردی است که منجر به ایمن‌سازی بنادر کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط HSE یک تخصص نوپایه در دنیا است، تصریح کرد: علیرغم اینکه واژه HSE پنج الی ۶ سال در کشور پدیدار شده ولی مسئله ایمنی در بنادر گیلان از دیرباز یک اصل مهم بوده و ایمن‌سازی با توجه به HSE در این بنادر بیشتر شده است.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بروزرسانی شاخص ایمنی در بنادر کشور بیان کرد: در چند روز آینده شاخص‌های معرفی شده به تمامی بنادر ابلاغ شده و از این پس بنادر کشور طبق این مؤلفه و شاخص مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، جعفری با تاکید بر ارتقای توان علمی و عملیاتی تیم‌های تخصصی در بنادر کشور افزود: بنادر گیلان در مقایسه با سایر صنایع کشور و دارای ریسک، از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده که این مهم ماحصل تلاش تیم‌های جوان، نخبه و عملیاتی است.