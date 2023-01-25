آغاز اجرای فاز دوم واکسیناسیون تب برفکی دام ها در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فاز دوم واکسیناسیون رایگان دام سبک و سنگین در استان تهران از ابتدای ماه بهمن تا پایان اسفند خبر داد.

محمدیان خاطرنشان کرد: در این طرح ۹۰ درصد دام‌های سبک و ۸۵ درصد جمعیت دام‌های سنگین روستایی و عشایری استان تهران به صورت رایگان در قالب طرح خرید خدمت و با پتانسیل مراکز مایه کوبی بخش خصوصی و با نظارت، ارزیابی و پایش مستمر بخش دولتی واکسینه می‌شوند.

وی افزود: در این طرح رایگان بالغ بر ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین استان بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی و واگیر دار نشخوارکنندگان بوده و در صورت بروز خسارت سنگین اقتصادی به صنعت دامداری وارد می‌کند و از علائم بروز آن می‌توان به تب، بی اشتهایی، آبریزش ناحیه دهان و بینی، زخم‌های دهانی و پستانی، لنگش، کاهش تولید شیر، اشاره کرد.

وی عنوان داشت: این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و قابلیت سرایت به انسان را ندارد و مهمترین راه پیشگیری از بروز بیماری واکسیناسیون جمعیت دامی و رعایت ضوابط امنیت زیستی در واحدهای دامی می‌باشد.