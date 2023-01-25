فسخ قرارداد بازیکن آفریقایی و امضا قرارداد با یک اسپانیایی فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه فولاد قرارداد آیاندا پاتوسی به دلیل اعلام عدم نیاز از سوی کادر فنی تیم بزرگسالان باشگاه فسخ شد.

همچنین صبح امروز قرارداد روبرتو تورس، هافبک اسپانیایی جدید تیم فولاد خوستان ثبت شد تا این بازیکن بتواند همراه با دیگر شاگردان جواد نکونام برابر حریفان صف آرایی کند.

علاوه بر تورس، سعید واسعی دیگر بازیکنی است که در نقل و انتقالات به جمع فولادمردان خوزستانی پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد که تنها نماینده ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست، روز جمعه و در هفته هفدهم لیگ برتر میزبان پرسپولیس صدرنشین لیگ خواهد بود.