پاسخ منفی استقلال و بازگشت «پاتوسی» به آفریقای جنوبی!

به گزارش خبرنگار مهر، آیاندا پاتوسی هافبک تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از آنکه مورد غضب جواد نکونام سرمربی این تیم قرار گرفت، در نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر ایران، از فولاد کنار گذاشته شد.

پاتوسی که سابقه بازی در تیم های فولاد و استقلال را در لیگ برتر ایران دارد، پیشنهاداتی از چند تیم دیگر دریافت کرد اما ترجیح داد به زادگاه خود یعنی آفریقای جنوبی بازگردد.

او پس از بازگشت به کشورش گفت: چند پیشنهاد را در ایران رد کردم زیرا احساس می کردم زمان آن رسیده که کشور را تغییر دهم.

پاتوسی همچنین تاکید کرد که از یکی از تیم های ایران پیشنهاد جدی و ملموسی داشته اما ترجیح داده به آفریقای جنوبی بازگردد و در کنار خانواده اش باشد.

پیش از این گفته می شد پاتوسی تمایل داشت در نیم فصل به استقلال برود اما با پاسخ منفی این تیم سابق خود مواجه شده است. این بازیکن آفریقایی همچنین به تیم مس کرمان نزدیک بود اما در نهایت تصمیم گرفت ایران را ترک کند.

پنجره نقل و انتقالات فوتبال آفریقای جنوبی سه شنبه شب بسته می شود و بعضی از رسانه های این کشور مدعی شده اند پاتوسی به زودی قراردادی را با تیم کیپ تاون سیتی امضا می کند؛ باشگاهی که قبل از انتقال به تیم استقلال در سال ۲۰۱۹ در آن حضور داشت.