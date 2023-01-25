به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از شنبه هشتم بهمن ماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. این اردو تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

ریکرو آقایان

رضا شبانی، محمد حسین گلشنی، نیما نادری، ارشک فاضل

ریکرو بانوان

مبینا فلاح، یسنا پورماهانی، رویا نوریان، مهتا عبدالهی

کامپوند آقایان

محمد صالح پالیزبان، آرمین پاکزاد، محمد معدن‌دار، میلاد رشیدی

کامپوند بانوان

گیسا بایبوردی، حانیه اسلامی، پریسا سپاهانی، بیتا عاشق‌زاده

سرمربی: سونگ چیل هونگ

مربیان: مهسا بدخشان‌، امین پیرعلی، مجید قیدی

مربی بدنساز: امین کاظم پور

روانشناس تیم: مجتبی تاج

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست جدید اردونشینان تیم ملی در حالی اعلام شده که نام زهرا نعمتی در میان آنها نیست. این کماندار در جریان اردوی آماده سازی کیش در رکوردگیری شرکت داشت اما به گفته سرمربی کره ای نتوانست رکورد قابل قبولی ثبت کند.