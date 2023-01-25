به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه اولین رویداد حرکت با برکت در راستای توسعه همکاری دوجانبه سازمان بهزیستی کشور با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت برگزار و تفاهمنامه اشتغالزایی به مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال فیمابین عارف نوروزی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، علیمحمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمود عسکریآزاد رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت امضا شد.
قادری: حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت
علیمحمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در چله دوم انقلاب اسلامی، گام دوم را آغاز کردیم، عنوان کرد: مردمیسازی در بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کاملاً مشهود و مایه مباهات است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان نهاد انقلابی و شجره طیبه، افتخار میکند که وظایف متعدد و متکثری را دارد و اکنون اتصال میان یک نهاد انقلابی و سازمان دولتی، کار بسیار بزرگی است.
وی با اشاره به حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت، گفت: امروز جوانان به عنوان تسهیلگر اشتغال در روستاها و شهرهای سراسر نقاط کشور چنین افتخاری را ممیزی کردند و امروز از این طرحها یک به یک تقدیر خواهد شد.
قادری به همسویی استراتژیک میان مجموعههای دولتی و مردمی اشاره کرد و افزود: این مهم بیانگر این است که وزارت اقتصاد و دارایی کشور و صندوق کارآفرینی امید در کنار سازمان بهزیستی کشور جمع شدند و تسهیلگری اشتغال را در بند الف تبصره ۱۸ دنبال میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به انعقاد تفاهمنامه اشتغالزایی به مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال از واگذاری مسکن به ۲۵۰ خانوار دارای ۲ عضو معلول خبر داد.
نوروزی: اعلام آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای اشتغالزایی و تأمین مسکن معلولان و زنان سرپرست خانوار
در ادامه عارف نوروزی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اعلام آمادگی در راستای اشتغالزایی، تأمین مسکن افراد دارای معلولیت، محرومان و زنان سرپرست خانوار، گفت: در حال حاضر باید در خصوص ۴۴۰ نقطه حاشیه شهرها برای تخصیص منابع و جلوگیری از موازیکاری و شفافسازی وظایف، تعیین و تکلیف صورت گیرد.
عسکریآزاد: اجرای ۲۲ هزار طرح با محوریت افراد تحت پوشش بهزیستی
محمود عسکریآزاد رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت در ادامه این مراسم با بیان اینکه بنیاد برکت بر اساس تفکر محرومیتزدایی شکل گرفته است و رویکرد اصلی بنیاد، اقدام بر اساس مشارکت مردم است بطوری که بدون توسعه تشکیلات با راهبرد توانمندسازی بتوانیم حرکتی در کشور داشته باشیم.
رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت با اشاره به حضور فعال در ۱۴ هزار روستای کشور و ایجاد ۲۶۰ هزار اشتغال، ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر از معتمدین متشکل از مقامات، فرمانداران و … به همراه ۹۵۰ تسهیلگر در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی و… با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) همکاری میکنند.
وی با بیان اینکه ۱۷ سازمان و نهاد با عقد قرارداد با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کار مشترک انجام میدهند، تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور یکی از بهترین نهادها در مسیر توسعه است؛ در حال حاضر ۲۲ هزار طرح با محوریت افراد تحت پوشش بهزیستی اجرایی شده است.
یادآوری میشود؛ در پایان از کارآفرینان دارای معلولیت اولین رویداد حرکت با برکت تجلیل شد.
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