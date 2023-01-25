حجتالاسلام والمسلمین حسین قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهانت بیشرمانه نشریهنما «شارلی ابدو» به مرجعیت دینی و سیاسی مسلمانان، اظهار داشت: توهین به مرجعیت دینی و سیاسی مردم مسلمان ایران توهین به ملت شریف ایران است که در تمام دورههای تاریخی مهد فرهنگ و تمدن بودهاند.
مسئول هماهنگکننده عقیدتی سیاسی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه دشمنان میدانند که از صدر اسلام تاکنون خصوصاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بزرگترین ضربهایی که بر آنها وارد شده و بالاترین ضربات را که طاغوت و استکبار خوردهاند از ناحیه رهبران شیعه و از طریق علمای تشییع است، تاکید کرد: آنها با توهین به مرجعیت دینی و سیاسی، قلب میلیونها انسان آزاده را جریحهدار کردند؛ این رفتارهای غیرانسانی دلیلی جز این ندارد که دشمنان انقلاب اسلامی توطئههای خود علیه مردم شریف ایران را نقش بر آب میبینند و به خوبی میدانند دلیل شکست آنها، پیوند قلبی مردم مؤمن ایران و مردم آزاده منطقه با شخصیت گرانقدر ملی و مرجعیت بزرگ دینی است.
حجتالاسلام قاسمی با اشاره به اینکه کشور فرانسهایی که خاستگاه منافقین است و امروز لیدرهای کثیف منافقین و مخالفان مقدس جمهوری اسلامی ایران را درخودش جای داده و پرورش میدهد، متذکر شد: این رفتار بیخردانه مدعیان دروغین حقوق بشر در پیش چشم انسانهای آزاده جهان باعث میشود اعتبار جهانی آنها بیش از پیش زیر سوال برود و دروغین بودن ادعاهای آنها آشکارتر شود.
وی با بیان اینکه در هیچ مکتب اخلاقی توهین به بهانه آزادی مورد قبول نیست، عنوان کرد: حقیقت این است که مرجعیت دینی و سیاسی عمر خویش را مومنانه در راه مجاهدت برای تعالی ارزشهای الهی صرف و در این راه با خدا معامله کردهاند و مرارتها و ملامتهای این راه را به جان خریدهاند، لذا عزت امروز آنها عزت خدشهناپذیر الهی است که منافقان از معنای آن آگاهی ندارند.
توهین به مقدسات ملت ایران نشان از استیصال و درماندگی دشمن است
مسئول هماهنگکننده عقیدتی سیاسی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه کار یک رهبر و عالم شیعه این است که راه مستقیم و راهی که خداوند و ائمه معصومین علیه السلام برای تعالی انسانها ترسیم کردهاند را نشان دهد، مطرح کرد: توهین به مقدسات ملت ایران نشان از استیصال و درماندگی جبهه استکبار در مقابله با ایران اسلامی دارد و اینها کینه عمیق خودشان را از رهبری عظیمالشان انقلاب اسلامی این گونه مطرح میکنند.
مسئول هماهنگکننده عقیدتی سیاسی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با اشاره به اقدام این نشریه سخیف و به اصلاح زرد فرانسوی که همسو با رویکرد رسمی رژیم فرانسه در مداخله علنی امور داخلی ایران است، افزود: این نشریه فرانسوی همچنین سابقه ننگین و شرم آوری از اهانت به ادیان آسمانی و پیامبران الهی به خصوص حضرت محمد (ص) در کارنامه سیاه خود دارد و دولت فرانسه با ادعای آزادی بیان، به مقدسات کشورها و ملتها توهین میکند.
وی با اشاره به اینکه فرانسه به دروغ خود را مهدآزادی و مدافع حقوق بشر معرفی میکند و سوابق ننگینی از نقض حقوق بشر دارد، اضافه کرد: به عنوان نمونه میتوان به جنایت و نقش استعمار فرانسه در قاره آفریقا و کشتار مردم انقلابی الجزایر اشاره کرد.
حجتالاسلام قاسمی یادآوری شد: هنوز هزاران جمجمه شهدای انقلاب الجزایر از مردان، زنان و کودکان بیگناه مسلمان الجزایر که بدست اشغالگران متجاوز ارتش فرانسه به شهادت رسیدند در موزه مردم شناسی پاریس نگهداری میشود.
مرجعیت عامل ایستادگی مردم در مقابل دشمن
وی با اشاره به شکست دشمن در جنگ ترکیبی و پولپاشی در جهت به راه انداختن جنگ داخلی در ایران از طریق ایجاد اغتشاش، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی فهمیده عامل اصلی ایستادگی مردم در مقابل دشمن مرجعیت سیاسی و دینی است.
مسئول هماهنگکننده عقیدتی سیاسی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز قدرتی در دنیا و منطقه محسوب میشود و با ترس و واهمی که دشمنان از پیشرفت اسلام و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جهان دارند تلاش میکنند که با این اقدامات بتوانند ضربه ایی را وارد کنند، ابراز داشت: توهین به مرجعیت و روحانیت نشانه تأثیرگذاری فراوان روحانیت عزیز شیعه در جامعه و جهان است.
حجتالاسلام قاسمی با بیان اینکه وقتی مردم با بصیرت و آگاهی دنبالرو رهبر خودشان هستند و در خط ولایت و مرجعیت حرکت میکنند، مسلماً دشمن عصبانی خواهد شد و میدانند که این رهبر و عالم نمیگذارد که دشمنان به اهدافشان برسند، لذا به مرجعیت توهین میکند، گفت: از متولیان امر میخواهیم که اقدامات قانونی خود نسبت به دولت فرانسه را با جدیت و مقتدرانه پیگیری کنند تا همه بدانند دوران توهینهای غیرعقلانی به ارزشهای متعالی انسانها به سرآمده است.
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