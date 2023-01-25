سینمای هنری مملو از ایده تازه است/اکران فیلم خارجی در هنر و تجربه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز، سه شنبه چهارم بهمن ماه ضمن بازدید از دفتر گروه «هنر و تجربه» و اطلاع از روند اکران فیلم‌ها و برنامه‌های آینده این گروه، گفت: خوشحالم که برنامه اکران فیلم‌ها در «هنر و تجربه» با نظم و طبق روال انجام می‌شود و در دوره جدید تا امروز ۱۱ فیلم روی پرده رفته است. بازتاب‌های رسانه‌ای و واکنش‌هایی که سینماگران نسبت به شرایط در «هنر و تجربه» دارند، امیدوارکننده است و مسئولیت شما را بیشتر می‌کند. امیدوارم در ماه‌های آینده، بر تعداد تماشاگران فیلم‌ها، سالن‌ها و میزان رضایت سینماگرانی که آثارشان متفاوت و تجربی است و خانه‌ای جز «هنر و تجربه» ندارند، افزوده شود.

وی ادامه داد: تیم چابک، یکدست و همدلی در «هنر و تجربه» همراه شده، زحمات و تلاش‌های محمد طیب و گروه «هنر و تجربه» کاملاً مشهود است. امیدوارم این تیم، همچنان با انگیزه به فعالیتش ادامه بدهد.

حمیدی مقدم ادامه داد: سینمای هنری و تجربی ایران، مملو از ایده‌ها و نگاه‌های تازه است، «هنر و تجربه» به عنوان خانه این سینما و سینماگرانش باید فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای‌اش را به اندازه سینماها و اکران جدی بگیرد. اطلاع رسانی درباره فیلم‌ها، نحوه اکران، فروش آثار، ضریب اشغال صندلی‌ها و استقبالی که در ماه‌های اخیر از بعضی فیلم‌ها شده باید به اطلاع خانواده سینمای ایران و جوانان علاقه‌مند برسد. «هنر و تجربه» باید پاتوق سینماگران جوان و نوجو و شنونده نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادها باشد.

مدیر عامل مرکز گسترش در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به حمایت رییس سازمان سینمایی از اکران فیلم خارجی در سال ۱۴۰۲، به نظرم در «هنر و تجربه» در این زمینه می‌شود کارهای مهم و موثری انجام داد. اکران در «هنر و تجربه» به نوعی حال و هوای سینماتک دارد، با توجه به مخاطبان این گروه و ساختارش، می‌شود مستندهای سینمایی باارزش و فیلم‌های سینمایی خاص خارجی را برای مخاطب مشتاق اکران کرد. دسترسی به فیلم‌های مستند و آثار خاص هنری به سادگی میسر نیست و «هنر و تجربه» می‌تواند این امکان را برای سینمادوستان به ویژه آن گروهی که تمایلی به دنبال کردن جریان غالب سینما ندارند، فراهم کند.

حمیدی مقدم ادامه داد: نمایش آثار به صورت مجموعه (پکیج) با توجه به مناسبت‌ها و رخدادها می‌تواند جذاب باشد. بسته‌های خبری، برنامه تلویزیونی و شیوه‌های تازه اطلاع‌رسانی را تجربه و از این بسترها برای جذب مخاطب استفاده کنید.

محمد طیب سرپرست «هنر و تجربه» در این دیدار از اکران فیلم‌ها، وضعیت فروش آثار و آمار مخاطبان گزارشی ارائه داد و گفت: ۲۱ سینما با گروه «هنر و تجربه» همکاری می‌کنند، خوشبختانه بر تعداد سینماهای متقاضی اکران «هنر و تجربه» و تعداد جلسات افتتاحیه و نمایش فیلم‌ها در شهرهای مختلف افزوده شده است. ما هر روز میزبان فیلمسازان علاقه مندی هستیم که درخواستشان را برای نمایش فیلم در «هنر و تجربه» ثبت می‌کنند.