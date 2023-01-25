آغاز ثبت نام غیرحضوری خوابگاه دانشگاه خوارزمی از ۱۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱ دانشگاه خوارزمی ضروری است از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ بصورت غیرحضوری جهت ثبت نام خوابگاه نسبت به تکمیل مراحل زیر برای نیمسال دوم۱۴۰۲ -۱۴۰۱ اقدام کنند تا همزمان با شروع ترم تخصیص خوابگاه به دانشجو با سهولت انجام پذیرد.

یادآوری می شود خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه غیر بومی تعلق می گیرد لذا با توجه به محدودیت های موجود، دانشجویان ساکن استان تهران و استان البرز امکان ثبت نام خوابگاه ندارند.

مراحل ثبت نام خوابگاه برای واجدین شرایط به شرح زیر است:

تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۱۴۰۱ ضروری است به سایت پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس: https://bp.swf.ir مراجعه کنند(ترجیحاً از مرورگر فایر فاکس وارد شوید) و بر اساس دو حالت زیر اطلاعات دانشجویی خود را ثبت کنند:

حالت اول: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اگر در دانشگاه قبلی از امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه و وام دانشجویی استفاده کرده اند ودارای پرونده رفاهی هستند از قسمت نام کاربری و رمز عبور(با کد ملی خود) اقدام به ورود به پورتال کنند و در قسمت اطلاعات دانشجو مقطع تحصیلی جدید را تعریف و ثبت نمایند و پس از پایان پیام (درج اطلاعات با موفقیت انجام گردید درخواست شما بعد از تایید دانشگاه ثبت نهایی می گردد) را مشاهده کنند.

تذکرمهم: دانشجویان اگر در دانشگاه قبلی پرونده صندوق رفاهی ناتمام دارند سریعا نسبت به تکمیل و بسته شدن آن اقدام کنند درغیر اینصورت امکان دریافت خوابگاه در مجموعه خوابگاهی دانشگاه خوارزمی وجود ندارد.

حالت دوم) دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتیکه تاکنون از خدمات رفاهی خوابگاه یا وام دانشجویی استفاده نکرده و فاقد پرونده رفاهی هستند در صفحه پورتال دانشجویی روی آیتم ثبت دانشجوی جدید کلیک کرده و تمام مشخصات خواسته شده را مرحله به مرحله و با دقت وارد کنند و در پایان پیام (درج اطلاعات با موفقیت انجام گردید درخواست شما بعد از تایید دانشگاه ثبت نهایی می گردد) را مشاهده کنند.

تذکر: دانشجویان فاقد پرونده رفاهی، امکان دریافت خوابگاه درمجموعه خوابگاهی دانشگاه خوارزمی را ندارند.

مرحله دوم:

دانشجویان در سامانه گلستان خوارزمی، اطلاعات خوابگاهی دانشجو (تمام اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید) در پایان (اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می باشد) را با بله تایید کرده و در نهایت اعمال تغییرات کنید.

دانشجویان توجه داشته باشید حتماً کد محل سکونت در کنار نام شهر شما در کادر مربوطه نوشته شده باشد در غیر اینصورت حتماً کد را از راهنمای مقابل آن جستجو کنید.

مرحله سوم :

در سامانه گلستان عملیات درخواست خوابگاه را انتخاب کنید پس از مطالعه کامل فرم تعهد نامه درخواست خوابگاه قسمت (اینجانب با مطالعه کامل و قبول کلیه شرایط فوق خودرا متعهد به رعایت آن میدانم) را با تیک زدن فعال کنید و درقسمت (درخواست عنوان تعهد پرداخت اجاره به صورت نقدی می باشم) را علامت بزنید و در نهایت کلید اعمال تغییرات را انتخاب کنید.

مرحله چهارم (پرداخت ودیعه خوابگاه)

سامانه گلستان---پرداخت الکترونیکی هزینه خوابگاه ---پرداخت های الکترونیکی ودیعه / هزینه رفاهی خوابگاه

دانشجویان نوع پرداخت را ودیعه انتخاب کرده و اقدام به پرداخت ودیعه از طریق درگاههای موجود کنند. دانشجویان توجه داشته باشند بعد از تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده پیام (پرداخت الکترونیکی با موفقیت صورت پذیرفت) را مشاهده، کرده و در سیستم گلستان باید شماره پیگیری و موفقیت تراکنش برای دانشجویان ثبت شود.

دانشجویان باید توجه داشته باشند حتما در پایان عملیات پرداخت دکمه بازگشت به سیستم گلستان را کلیک کنند.

مرحله پنجم: (ثبت نام حضوری)

دانشجویان ورودی بهمن۱۴۰۱ می توانند جهت ثبت نام حضوری از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ اداره امور خوابگاهها واقع در ساختمان اداری دانشگاه مراجعه کنند. ضمناً ضروری است پس از تکمیل ثبت نام خوابگاه و قبل از تحویل کلید، پرداخت اجاره بها توسط دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه انجام پذیرد.