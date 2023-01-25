انتقال گاز به شهرهای پول و کجور با بسکت های تریلی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم زرودی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حفاری شهرستان نوشهر با محوریت پروژه گازرسانی به بخش کجور با تاکید بر اهمیت این پروژه، خواستار وحدت رویه در همراهی و همگامی برای تسریع در روند اجرای پروژه گازرسانی به بخش کجور و عدم نگاه جزیره‌ای در اجرای این پروژه شد و افزود: کجور عصاره و هویت شهرستان نوشهر است و هر قدمی برای این بخش برداشته شود، تاثیرش به کل شهرستان برمی گردد.

وی افزود: باید با تمام توان، همت و تلاش خود را جهت تسریع در روند گازرسانی به بخش کجور و رفع موانع پیش رو آن با همکاری و هماهنگی بین بخشی با توجه به کوهستانی بودن این بخش و همچنین آنکه این پروژه با توجه به انتقال گاز به بخش بلده و چلاوه نیز می‌رسد، انجام دهیم.

وی ادامه داد: اگرچه از سال‌های پیش کار گازرسانی به شهرهای پول و کجور هر روز با حمل بسکت های کپسول از طریق چند دستگاه تریلی به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز سی ان جی و تبدیل آن به طبیعی در ایستگاه‌های مستقر در شهر پول و کجور انجام می‌گیرد.

فرماندار نوشهر با اظهار اینکه انتقال گاز با بسکت های تریلی مشکلات فراوانی برای شهروندان این شهرها ایجاد کرد، چرا که گاهی اوقات به خاطر لغزندگی جاده‌های برفگیر کجور و نیز گرفتار شدن این خودروها در محاصره برف گاز شهروندان قطع می‌شود و باید هرچه زودتر با اتصال این دوشهر و کل بخش به شبکه سراسری گاز، از این چالش همه روز در انتقال این بسکت ها و مخاطرات آن خارج شویم.

به گزارش مهر، طرح گازرسانی به روش گاز فشرده (CNG) در شهرهای پول و کجور در شهریورماه سال ۱۳۹۷ با اشتراک یکهزار و ۴۰۰ خانوار به بهره برداری رسید و طبق برنامه‌ریزی ها، برای تأمین گاز مردم این بخش هر روز ۶ دستگاه تریلر، گاز سی ان جی را به شکل کپسول از نوشهر و چالوس به ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در شهرهای پول و کجور انتقال داده و پس از کاهش فشار گاز وارد شبکه گاز شهری می‌شود.