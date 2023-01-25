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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی:

مطالبات پرداخت شده زعفران کاران به ۲۷ میلیارد تومان رسید

مطالبات پرداخت شده زعفران کاران به ۲۷ میلیارد تومان رسید

بیرجند- مدیرتعاون روستایی خراسان‌جنوبی گفت: ۴۰ درصد دیگر از مطالبات زعفران کاران استان پرداخت و مجموع مطالبات پرداختی به ۲۷ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: همانطور که بارها گفته شده در سال جاری یک تن و ۵۰ گرم زعفران خشک از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری کرده ایم.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارزش این میزان زعفران ۳۸ میلیارد تومان بوده است، افزود: این میزان از ۳۰۰ کشاورز استان خریداری شده است.

رضوی با تأکید بر اینکه تا پایان دی حدود ۳۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شد، ادامه داد: ارزش ریالی این ۳۰ درصد مطالبه کشاورزان زعفران کار حدود ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی گفت: خبر خوش دیگر اینکه اکنون ۴۰ درصد دیگر از مطالبات زعفران کاران خراسان جنوبی به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مجموع پرداختی به کشاورزان به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است، بیان کرد: نهایت تلاش ما بر این است که هر چه سریع‌تر بتوانیم ۱۱ میلیارد تومان دیگر از طلب زعفران کاران خراسان جنوبی را پرداخت کنیم.

رضوی گفت: امیدواریم این مبلغ را در کمتر از سه ماه دیگر پرداخت کنیم تا زمینه رضایت زعفران کاران خراسان جنوبی را فراهم کرده باشیم.

وی یادآورشد: باید با وفاق و همدلی و رفع مشکلات و فراهم کردن زمینه خرید محصولات کشاورزان خراسان جنوبی زمینه توسعه کشاورزی در استان را فراهم کنیم.

کد مطلب 5691907

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