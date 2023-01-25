به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با حضور در دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات، در جمع مسئولان و قضات این مراجع قضائی به ایراد سخنرانی پرداخت و مطالب و نقطهنظرات آنها را استماع کرد.
رئیس قوه قضائیه در سخنان خود در جمع قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات، ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه رجبالمرجب، اظهار کرد: از خداوند مسئلت داریم که همواره دلسوز و خیرخواه مردم باشیم و انگیزه اصلی ما ایجاد محبت و خیرخواهی در ابناء بشر باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه اصلی در دستگاه قضائی عامل و نیروی انسانی آن است، خطاب به قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات گفت: شما میتوانید در تعیین بهترین روشها و شاخصها و ملاکها برای جذب و بکارگیری مستعدترین و شایستهترین نیروهای انسانی، کمککار دستگاه قضائی باشید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت مقوله آسیبشناسی و کارویژه نهادهای نظارتی در پیشبرد این امر خطیر گفت: هر دستگاه نظارتی باید به بررسی و سنجش نقاط ضعف و قوت افراد و مجموعههای تحت نظارت خود مبادرت ورزد و راهها و روشهای بهبود و ارتقا اوضاع در آن افراد و مجموعهها و کاستن و تقلیل نقصها و آسیبهای آنها را شناسایی و تعیین کند؛ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات واجد چنین نقش و کارویژهای است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تأکید ما در دستگاه قضائی آن است که نظارت و رفع کاستیها و نواقص را از مجموعه خودمان آغاز کنیم، گفت: ما تأکید داریم که مقوله صیانت و رفع نواقص را از دستگاه خودمان و از حوزه کاری خود شروع کنیم و این فرهنگ و اصل را مبنا قرار دهیم که اشخاص حاضر در دستگاه به صورت صادقانه و خالصانه و دلسوزانه و به دور از انگیزههای مبتنی بر مچگیری، آئینه یکدیگر باشند.
وی با اشاره به تأکیدات و سفارشات خود به مقامات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات تصریح کرد: در بدو تصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضا به حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان وقت انتظامی قضات که اکنون ریاست دادگاه عالی را بر عهده دارد، تأکید کردم که بالغ بر هزار قاضی شایسته و برتر را به من معرفی کند تا من بتوانم از این تعداد، اشخاصی را به عنوان مدیر در بخشهای مختلف دستگاه قضائی انتخاب کنم؛ چرا که اعتقاد دارم مدیر یک مجموعه از جهات مختلف میتواند اثرگذاری بالایی در مجموعه تحت مسئولیت خود داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه، با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم و مراجعان از دستگاه قضائی و حفظ کرامت آنها، بیان کرد: صرفنظر از رضایت آن بخش از مردم و مراجعان به دستگاه قضائی، شما قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات نسبت به احصاء مستمر علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه قضائی اهتمام داشته باشید و این علل نارضایتی را از حیث اهمیت و اولویت، دستهبندی نمائید تا بتوانید نسبت به رفع سریع و ریشهای آنها اقدام کنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: باید بتوانیم از اختیارات و مسئولیتهایی که داریم در جهت نفع رساندن به مردم، بیشترین استفاده را ببریم؛ لذا تأکید من به شما قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات آن است که بررسی کنید آیا به نحو کامل و با تمام ظرفیت از این اختیارات و مسئولیتهایی که از آنها برخوردار هستید، بهره میبرید یا خیر؟ شما عناصر مؤثری در ارتقا دستگاه قضائی هستید.
وی در پایان با اشاره به رسالت خطیر و نقش برجستهای که دستگاه قضائی در جامعه دارد، تصریح کرد: اگر دستگاه قضائی مقتدر و صحیحالعمل باشد از بسیاری از اعوجاجها جلوگیری میکند و چنانچه در اینجا آسیب به وقوع بپیوندد، بسیاری از نقاط دیگر نیز آسیب میبینند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات طی سخنانی با اشاره به توفیقات دستگاه قضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از توفیقات مهم و برجسته قوه قضائیه در چهار دهه گذشته این بوده که در دسترس همه مردم کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی امروز در کوچکترین بخشها از لحاظ تقسیمات کشوری دارای دادگاه یا شورای حل اختلاف است، عنوان کرد: در گذشته دسترسی مردم مناطق مختلف کشور به مراجع قضائی مشکل بود و به همین سبب مردم ناچار میشدند که در بسیاری از مواقع، از حق خود بگذرند؛ ولیکن امروز این شرایط تفاوت پیدا کرده و یکی از دلایل افزایش آمار پروندهها در کنار دلایل مهم دیگر همین موضوع در دسترس بودن مراجع قضائی برای مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این نشست، مطالب و نکات مدنظر خود در خصوص فرآیند جذب و گزینش قضات را ارائه کرد.
همچنین در این نشست، شش نفر از معاونان و قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود در باب موضوعات مختلف پرداختند.
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