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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

تصادف مینی بوس با اتوبوس در تبریز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

تصادف مینی بوس با اتوبوس در تبریز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: صبح چهارشنبه در اثر برخورد مینی بوس با اتوبوس در جاده قدیم تبریز تهران ۱۳ تن مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا ظهر چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز در جاده قدیم تبریز به تهران بعد از کندرود در اثر برخورد مینی بوس و اتوبوس ۱۳ تن مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پنج اکیپ اورژانس، به محل حادثه اعزام شدند و به بررسی وضعیت مصدومین پرداختند و در این مأموریت ۵ آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

شادی نیا افزود: در این حادثه سرنشینان توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان‌های امام سجاد و امام رضا انتقال داده شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطر نشان شد؛ ۱۲ تن از مصدومان در بیمارستان امام سجاد و امام رضا انتقال و یک مصدوم توسط تکنسین‌های اورژانس در محل سرپایی مداوا شد.

کد مطلب 5691991

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