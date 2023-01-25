تصادف مینی بوس با اتوبوس در تبریز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا ظهر چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز در جاده قدیم تبریز به تهران بعد از کندرود در اثر برخورد مینی بوس و اتوبوس ۱۳ تن مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پنج اکیپ اورژانس، به محل حادثه اعزام شدند و به بررسی وضعیت مصدومین پرداختند و در این مأموریت ۵ آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

شادی نیا افزود: در این حادثه سرنشینان توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان‌های امام سجاد و امام رضا انتقال داده شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطر نشان شد؛ ۱۲ تن از مصدومان در بیمارستان امام سجاد و امام رضا انتقال و یک مصدوم توسط تکنسین‌های اورژانس در محل سرپایی مداوا شد.