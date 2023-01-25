ارتقای بهره وری از طریق دانش بنیان منجر به رشد صادرات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور ظهر چهارشنبه در کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان در ساری با اظهار اینکه یکی از اولویت‌های اصلی کشور رشد اقتصادی است، افزود: بخشی از رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری و بخشی از محل بهره وری باید محقق شود.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی از محل سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری محقق می‌شود، گفت: در شرایطی که با محدودیت منابع روبرو هستیم، بهره وری می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی کمک کننده باشد.

وی با اظهار اینکه ارتقای بهره وری از طریق دانش بنیانی تولیدی منجر به افزایش تولید وصادرات می‌شود، گفت: باید در زمینه بهره وری کل زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد تا بهره وری در اقتصاد محقق شود.

فتح الله پور یادآور شد: در بودجه سال جاری رشد اقتصادی برای کشور پیش بینی شده است و در این برنامه ۳.۵ درصد رشد از محل ارتقای بهره وری برنامه ریزی شده است و سهم استان از رشد اقتصادی ۷.۸ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: در حوزه کشاورزی رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای استان ۷.۸ درصد است و ۴.۲ درصد آن از سرمایه گذاری و مابقی از محل بهره وری باید محقق شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد عالی رشد اقتصادی در استان گفت: در این راستان برنامه عملیاتی رشد اقتصادی استان دوین شده است و مدل مفهومی برنامه محوری برای تحقق اهداف مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی ۲۰ درصد منابع از بودجه عمومی و مابقی باید از سایر منابع جذب شود.