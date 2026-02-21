۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

اولیاء: تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری سرفصل برنامه هفتم توسعه است

اراک- رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور سرفصل برنامه‌ هفتم توسعه است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیاء عصر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: شکاف میان وضعیت موجود و اهداف مطلوب در حوزه بهره‌وری از سطح متعارف عبور کرده و به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

وی افزود: این شرایط مستلزم اقدام فوری و مسئولیت‌پذیری جدی تمامی دستگاه‌ها و استان‌ها است.

اولیاء تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌ها در بخش‌های صنعت، زیرساخت، آموزش عالی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نشان‌دهنده ضعف در بهره‌گیری مناسب از منابع است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور ناشی از اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به وضعیت رشد بهره‌وری در مقایسه با کشورهای آسیایی تاکید کرد: با وجود تجربه دولت‌های مختلف و برخی موفقیت‌های مقطعی، روند کلی بهره‌وری در کشور رضایت‌بخش نبوده و در مقایسه با کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم.

وی افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری از این رشد هدف‌گذاری شده و قانون‌گذار سهمی حدود ۳۵ درصد از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری در نظر گرفته است.

اولیاء بیان کرد: با این حال، در اغلب دوره‌ها میزان تحقق اهداف کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال جاری، چشم‌انداز بهبود محسوس نیز محدود ارزیابی می‌شود.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم رشد اقتصادی و بهره‌وری گفت: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته، بدون ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر نیست و این موضوع در سطح ملی و استانی صدق می‌کند.

اولیاء ادامه داد: در بسیاری موارد، تمرکز دستگاه‌ها بر هزینه‌کرد بودجه بوده و ارزیابی نتایج و میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی به‌صورت کامل انجام نشده است.

وی تصریح کرد: عبور از بحران بهره‌وری مستلزم تقویت نگاه نتیجه‌محور و مسئولیت‌پذیری جدی تمام سطوح مدیریتی در تحقق اهداف است.

ارتقای شاخص‌های بحرانی و بهره‌وری در اولویت برنامه هفتم است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های بحرانی در اقتصاد کشور گفت: هدف اصلی در برنامه هفتم ارتقای بهره‌وری است و تحقق آن نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ های اقتصادی است.

وی افزود: بنگاه‌ها در صورت فراهم بودن شرایط به دنبال افزایش بهره‌وری هستند اما تحقق این هدف مستلزم وجود انگیزه، توانمندی‌ها، زیرساخت‌های بازار و ثبات اقتصادی است و بدون آن، دست‌یابی به نتایج مطلوب با صرف قوانین و بخشنامه‌ها امکان‌پذیر نیست.

اولیاء تصریح کرد: سطح مداخله دولت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و هم دولت مرکزی و هم دولت‌های محلی باید با تقویت نظام مالی، نظام آموزشی، نظام سلامت، نظام نوآوری و سایر زیرساخت‌های اساسی، زمینه بهره‌وری را فراهم کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز نقش مهمی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای تحقق این اهداف دارند.

اولیاء تاکید کرد: تعامل میان بازیگران اکوسیستم اقتصادی شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، محور اصلی افزایش بهره‌وری است.

وی افزود: برنامه هفتم با تکالیف مشخص ملی و استانی و با تمرکز بر نتیجه‌محوری، شفافیت، پاسخگویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توجه به توازن منطقه‌ای و محیط زیست تدوین شده است.

اولیاء تصریح کرد: در برنامه هفتم، هدف کلی رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده و سهم ۳۵ درصدی برای تفکیک بخش‌های مختلف مشخص و ابلاغ شده است و استان‌ها نیز موظفند سهم خود را از این اهداف محقق کنند.

وی افزود: ارتقای بهره‌وری در استان‌ها از طریق برنامه‌های عملیاتی و تأمین منابع ملی و غیر دولتی پیگیری می‌شود و با مشارکت دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، تحقق اهداف رشد اقتصادی و سهم بخش‌ها انتظار می‌رود.

استان مرکزی در برنامه هفتم به دنبال رشد ۵۰ درصدی بهره‌وری کشاورزی است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، استان مرکزی هدف افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری در بخش کشاورزی را دنبال می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مرتبط با این برنامه می باشند.

وی افزود: چهارچوب برنامه ارتقای بهره‌وری در استان مرکزی تکمیل و آماده اجرا شده است و برنامه هفتم با تعیین شاخص‌های کلیدی و مرتبط با تکالیف قانونی تدوین شده که هدف آن افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه کشاورزی است.

اولیاء تصریح کرد: افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب کشاورزی، مقابله با فرسایش خاک و ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است.

وی ادامه داد: این شاخص‌ها فراتر از الزامات برنامه ملی نبوده و تنها برخی شاخص‌های تکمیلی برای تکمیل برنامه اضافه شده است.

اولیاء تأکید کرد: در برنامه استانی تمرکز بر شاخص‌های اولویت‌دار و پروژه‌های پیشران استان خواهد بود تا با اجرای موفق آنها، اهداف کلان برنامه محقق شود و از پراکندگی و تعدد برنامه‌ها که در گذشته مانع تحقق اهداف شده بود، جلوگیری گردد.

وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی استانی موظف هستند فعالیت‌های مرتبط با اجرای برنامه را پیگیری کنند و نظارت بر روند اجرای برنامه نیز توسط سازمان ملی بهره‌وری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران بیان کرد: اجرای برنامه صرفاً با بودجه دستگاه‌ها محدود نمی‌شود و از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات دولت نیز برای تسهیل فعالیت‌ها استفاده خواهد شد.

وی گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مشوق‌های مرتبط برای شرکت‌های دولتی و دانش‌بنیان، مورد تاکید است چراکه این مکانیزم‌ها انگیزه‌ای جدی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند تا اجرای برنامه با بهره‌وری و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

اولیاء تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوران و متخصصان بهره‌وری در برنامه‌های استان مرکزی آماده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

سرانه مصرف انرژی در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: مسائل بهره‌وری در استان مرکزی از اولویت‌های اصلی است و برنامه‌های گذشته نیازمند آسیب‌شناسی برای جلوگیری از تکرار مشکلات در برنامه‌های جدید هستند.

وی افزود: اگرچه داده‌های به‌روز استانی هنوز در دسترس نیست و آخرین اطلاعات رسمی مربوط به سال ۱۳۹۸ است اما وضعیت شاخص کل عوامل تولید در استان مرکزی مطلوب است.

اولیاء تصریح کرد: در شاخص‌های کمکی، سرانه مصرف آب و انرژی در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و استان جزو سه استان دارای مصرف بالای آب و انرژی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با این حال، میزان آب بدون درآمد و اتلاف منابع در شبکه‌های استان مناسب و مصرف برق در سطح متوسط ارزیابی شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: محاسبات اخیر نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی انسانی در استان مرکزی در وضعیت مناسبی قرار دارد که به نوعی شاخص توسعه‌یافتگی استان را نیز منعکس می‌کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی، توجه به بهره‌وری ضروری است و تمامی تصمیمات و اقدامات استان باید در جهت افزایش آن باشد.

اولیاء بیان کرد: اعطای تسهیلات، واگذاری منابع و هر اقدام اجرایی باید انگیزه‌بخش باشد و از اقدامات ضد بهره‌وری جلوگیری کند.

وی گفت: ستاد بهره‌وری استان باید فعال شود و برنامه ارتقای بهره‌وری که امروز ارائه شد، فرصتی برای تمرکز اقدامات در چند حوزه کلیدی استان مرکزی است تا با هماهنگی و انسجام، اهداف تعیین‌شده محقق شود.

