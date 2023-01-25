فوتبال نساجی روبه جلو است/ ضرر تیم از داوری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی با تیم سپاهان اصفهان با اظهار اینکه فردا بازی سختی در پیش داریم، از سپاهان به عنوان تیم خوب و با سازماندهی بالا یاد کرد که همواره مدعی قهرمانی بوده است، گفت: نساجی نیز در بازی‌های خانگی سعی می‌کند بالاترین امتیاز را کسب کند و تمام تلاش را برای کسب سه امتیاز خواهیم کرد.

وی با عنوان اینکه هر روز از نظر وحدت تاکتیکی روبه جلو هستیم، با اشاره به اینکه نساجی در سه بازی با تیم‌های بزرگ ۱۱ گل خورده است، گفت: اتفاقاتی در این بازی‌ها افتاد که می‌تواند شرایط ذهنی هر تیمی را برهم ریزد اما همیشه دوست داریم فوتبال رو به جلو بازی کنیم.

مطهری با اشاره به جذب محمدرضا مهدی زاده گفت: نساجی تیم خصوصی است و توان رقابت با تیم‌های بزرگ و متمول را ندارد در حالی دوست داریم بازیکنان خوب و تأثیرگذاری جذب کنیم اما شرایط باشگاه چندان اجازه نمی‌دهد.

سرمربی تیم نساجی مازندران با بیان اینکه تیم بودن و کار تیمی افتخار می‌کنم، درعین تصریح کرد: سعی می‌کنیم در بازار نقل و انتقالات فعالیت خود را داشته باشیم.

وی با اظهار اینکه به بازیکنان ایمان و اعتقاد دارم، درباره وضعیت داوری گفت: باید برآیند اتفاقات داروی را حساب کنیم و اکنون هجمه بدی روی تیم نساجی است و این تیم خیلی از داوری ضرر کرده است.

دیدار تیم فوتبال نساجی مازندران و سپاهان اصفهان بعدازظهر پنجشنبه در چارچوب هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار می‌شود.