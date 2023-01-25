آغاز ساخت ایستگاه پمپاژ آب به تالاب بین المللی گمیشان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، امید سقلی بعدازظهر چهارشنبه در نشست گروه خبری فجر گلستان اظهار کرد: پس از سفر رئیس جمهور به گلستان ۱۶ اقدام مداخله‌ای برای یا تالاب گمیشان پیش‌بینی و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار گمیشان گفت: با هدف بهبود مساحت پهنه آبی تالاب مقرر شده تا ایستگاه پمپاژ آب از دریای خزر به سوی تالاب گمیشان در شمال این زیستگاه ارزشمند احداث شود که آئین کلنگ زنی این پروژه در دهه فجر آغاز خواهد شد.

سقلی بیان کرد: در ایام الله دهه فجر ۴۷۹ پروژه اشتغالزایی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۱۵ میلیارد تومان در شهرستان گمیشان کلنگ زنی یا افتتاح خواهد شد.

فرماندار گمیشان افزود: ایجاد شهرک گلخانه‌ای با مساحت ۶.۵ هکتار و اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های پیش بینی شده در دهه فجر است که عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: در ایام الله دهه فجر ساخت ۵۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهر گمیش تپه و ۲۰ واحد مسکونی در روستای مراد بردی آغاز خواهد شد.

به گفته سقلی تاکنون ۷۲.۵ هکتار زمین در حوزه شهری و ۹۰ هکتار زمین در بخش روستایی برای نهضت ملی در شهرستان گمیشان پیش بینی شده است.