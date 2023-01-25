لغو تمام پروازهای فرودگاه برلین؛ ۳۵هزار مسافر سرگردان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی اعتصاب گسترده کارکنان خدمات زمینی فرودگاهی آلمان در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، تمام پروازهای فرودگاه برلین لغو شد.
مقامات فرودگاهی اعلام کردند که حدود ۳۰۰ پرواز ورودی و خروجی یکی از شلوغترین فرودگاههای آلمان لغو شده و حدود ۳۵ هزار مسافر سرگردان شدهاند.
اتحادیه کارگری آلمان موسوم به «وِردی» روز دوشنبه با درخواست افزایش ۱۰.۵درصدی حقوق پایه یا به عبارت دیگر افزایش دست کم ۵۰۰یورویی دستمزد در ماه، خواستار اعتصاب «هشدارآمیز» شد.
تازهترین دور مذاکرات این اتحادیه با مقامات دیروز(سهشنبه) به بنبست خورد. دور بعدی مذاکرات برای رسیدگی به نگرانیهای مالی و فشار کاری کارکنان قرار است ۲۲ تا ۲۳ فوریه برگزار شده و سپس ۲۷ تا ۲۹ مارس ادامه یابد.
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