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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۸

فرمانده انتظامی هرمزگان خبرداد:

گروگانگیر در تور اطلاعاتی پلیس رودان

گروگانگیر در تور اطلاعاتی پلیس رودان

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری یک گروگانگیر در شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری عنوان کرد: پیرو وقوع یک فقره آدم ربایی در اواخر مهر ماه در شهرستان رودان و تشکیل پرونده، اقدامات فنی و پلیسی در این زمینه آغاز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، فرد گروگانگیر شناسایی و با رایزنی و استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی گروگان که به یکی از استان‌های همجوار منتقل شده بود پس از ۷۲ ساعت آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

سردار جعفری علت و انگیزه آدم ربایی را اختلاف حساب و مباحث مالی عنوان کرد و بیان داشت: پس از مشخص شدن هویت افراد گروگانگیر اقدامات لازم جهت دستگیری آنها صورت پذیرفت که سرانجام با اقدامات فنی و پلیسی فرد گروگانگیر که طی چند نوبت از استان خارج و محل خود را تغییر می‌داد شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان اظهارداشت: تأمین امنیت شهروندان و مقابله با مخلان نظم و امنیت وظیفه اصلی پلیس است.

کد مطلب 5692076

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