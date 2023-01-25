اعلام جزییات فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، قاسم عسکرینسب درباره فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، اظهار داشت: فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار در کنار فعالیت خط منظم کشتیرانی چابهار-هند در راستای توسعه کریدور شمال جنوب و تحقق تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری به منظور توسعه سواحل مکران است و سازمان بنادر و دریانوردی به برنامهریزی مدون در راستای اجرای سیاستهای تبیین شده گام بر میدارد.
وی ادامه داد: قبل از فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار، کانتینرهای ارسالی از چین به بندر شهیدرجایی میرفتند و پس از ماندگاری با شناورهای کوچکتر به چابهار منتقل میشدند و حدود ۴۵ روز طول میکشید تا کالای خریداری شده از سوی فعالان اقتصادی به دست آنها برسد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه راهاندازی خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب شده است مدت زمان تحویل کالا از چین به چابهار از ۴۵ روز به ۲ هفته کاهش یابد، گفت: از زمان راهاندازی خط مذکور تا کنون ۴ سفر انجام شده است و ظرفیت شناورهای مربوطه TEU ۶۵۰۰ است و ۳,۵ متر طول دارند و آبخور آنها ۱۴ متر است.
عسکری نسب با اشاره به اینکه خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار پس از تخلیه کالا در چابهار به مسیر خود ادامه میدهد و به سایر بنادر از جمله رجایی و…میرود، عنوان کرد: تقریباً هر ۱۰ روز یک کشتی از خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار میآید.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب کاهش هزینه و مدت زمان انتقال کالا شده است و استقبال و رضایت صاحبان کالا را به همراه داشته است، اظهار داشت: در فاز بعدی به دنبال بازاریابی در راستای ارسال کانتینرهای صادراتی پر و خالی از چابهار به چین هستیم و در این راستا مذاکرات و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه فعالیت خط کشتیرانی مستقیم از چین به چابهار موجب فعال شدن زنجیره تأمین حملونقل کالا، اشتغالآفرینی، پویایی و فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بندر و نیز فعالیت تجهیزات مخصوص ترمینالهای کانتینری میشود، خاطرنشان کرد: در عین حال فعالیت خطوط کشتیرانی به بندر چابهار افزایش امنیت را به دنبال خواهد داشت و در اشتغالآفرینی غیر مستقیم برای مردم منطقه نقش بسزایی دارد.
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