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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۲۱

رئیس حوزه هنری مازندران:

مازندران از قطب های تاریخ شفاهی می شود

مازندران از قطب های تاریخ شفاهی می شود

ساری- رئیس حوزه هنری مازندران تاریخ شفاهی را عرصه نوظهور علمی و تخصصی بیان کرد وگفت: مازندران یکی از قطب های تاریخ شفاهی ایران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی بعد از ظهر چهارشنبه در سیزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران، تاریخ شفاهی را عرصه نوظهور علمی، تخصصی و هنری عنوان کرد و اظهار داشت: مازندران قرار است در کنار استان‌هایی چون تهران و اصفهان، یکی از قطب‌های تاریخ شفاهی ایران باشد به این دلیل که اساتید و علاقمندان زیادی را در این عرصه داریم.

وی با قدردانی از دستگاه‌های همکار در این برنامه، از هم افزایی و همکاری موجود به عنوان عاملی در پیشرفت کشور و بهتر شکل گرفتن جریان‌های تخصصی در حوزه علم و هنر یاد کرد.

رئیس حوزه هنری مازندران با بیان اینکه تاریخ شفاهی یک عرصه نوظهور علمی تخصصی و هنری است، افزود: نیازمند برگزاری چنین همایش‌ها و کارگاه‌هایی با هدف کشف استعدادها و شناسایی نقاط ضعف و قوت در گستره تاریخ شفاهی استان هستیم تا اسناد ماندگاری از این خطه برای آیندگان به یادگار بماند.

کد مطلب 5692165

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