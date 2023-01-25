ناتو: تانک های آلمانی به اوکراین در پیروزی بر روسیه کمک خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با چراغ سبز دولت آلمان، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو امروز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دولت آلمان برای ارسال تانک های لئوپارد به اوکراین به دولت کی یف در دفاع از خود کمک خواهد کرد.

دبیر کل ناتو این اقدام دولت آلمان را در کمک به اوکراین برای رسیدن به پیروزی در برابر روسیه موثر توصیف کرد.

سخنگوی دولت آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد که «اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان در نشست امروز کابینه گفت که این کشور به ارسال کمک های نظامی بیشتر به اوکراین ادامه می دهد.

سخنگوی دولت آلمان به نقل از صدر اعظم این کشور گفت که دولت فدرال آلمان تصمیم گرفته است تا تانک های لئوپارد خود را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد.

بنا به گزارش های رسانه ای، کابینه برلین امروز دوشنبه ارسال ۱۴ فروند تانک لئوپارد را به دولت اوکراین تصویب کرد.