پوتین: اروپا دیر یا زود حاکمیت خود را از دست خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس جمهور روسیه از نیروهای نظامی آمریکا در خاک آلمان با عنوان اشغالگر یاد کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد نیروهای آمریکایی که در خاک آلمان مستقر هستند، در واقع نیروهای اشغالگر هستند.

رئیس جمهور روسیه در ادامه یادآور شد که آلمان و اتحاد جماهیر شوروی به طور قانونی پیمان پایان اشغال را امضا کردند. همانطور که می دانید پس از جنگ جهانی دوم، آلمان به چهار بخش در اختیار آمریکایی ها، انگلیس، فرانسه و شوروی تقسیم شد. اتحاد جماهیر شوروی خاتمه حضور خود در آلمان را اعلام کرد اما آمریکا این کار را نکرد.

پوتین با یادآوری رویکرد منفعل اروپا در مقابل آمریکا گفت که اروپا دیر یا زود حاکمیت خود را از دست می دهد، اما به نظر می رسد که این مسئله مدتی طول بکشد.