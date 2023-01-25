کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت آمریکا در تدارک یک بسته کمک نظامی جدید برای ارسال به مقصد کی یف است.

شبکه خبری سی ان ان امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که دولت واشنگتن در حال نهایی کردن طرح ارسال تانک های آبرامز به اوکراین است.

این رسانه آمریکایی به استناد منابع مطلع خود یادآور شد که بسته کمک های جدید واشنگتن برای ارتش اوکراین، شامل نزدیک به ۳۰ تانک آبرامز خواهد بود.

پیشتر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تصمیم آمریکا برای ارسال تانک های آبرامز به اوکراین گفت: در مورد تاثیر این تانک ها نباید بزرگ نمایی انجام شود. این تانک‌ ها هم مانند ما قبلی‌ های خود خواهند سوخت.

سخنگوی کاخ کرملین به نقل از دیدگاه برخی از کارشناسان، ارسال این تانک ها به اوکراین را اقدامی «بیهوده» دانست و گفت: این نقشه به دلایل فنی بی اثر می ماند، از سوی دیگر در مورد آن‌چه که قرار است بر قابلیت ارتش اوکراین بیفزاید اغراق می‌ شود.