به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه تصریح کرد: اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در مورد تامین تانک به اوکراین، جنگی که از قبل علیه روسیه طراحی شده بود را تأیید می کند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین هم ساعاتی پیش در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تصمیم آمریکا برای ارسال تانک‌ های آبرامز به اوکراین گفت: در مورد تاثیر این تانک‌ ها نباید بزرگ نمایی انجام شود. این تانک‌ ها هم مانند ما قبلی‌ های خود خواهند سوخت.

سخنگوی کاخ کرملین به نقل از دیدگاه برخی از کارشناسان، ارسال این تانک‌ ها به اوکراین را اقدامی «بیهوده» دانست و گفت: این نقشه به دلایل فنی بی اثر می‌ ماند، از سوی دیگر در مورد آن‌چه که قرار است بر قابلیت ارتش اوکراین بیفزاید اغراق می‌ شود. هزینه‌ های این تانک‌ ها بر عهده مالیات دهندگان اروپایی و سود آن نیز متعلق به آمریکایی‌ ها خواهد بود.

گفتنی است که روز گذشته یکی از مقامات آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرده بود که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا طی چند روز آینده از ارسال تانک‌ های «آبرامز- ام ۱» به اوکراین خبر خواهد داد.

در همین رابطه، «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در واشنگتن در واکنش به احتمال ارسال تانک‌ های آبرامزِ آمریکا به اوکراین اعلام کرد این اقدام واشنگتن اقدامی تحریک‌ آمیز و مستقیما علیه روسیه است.

وی در این‌ باره گفت: ارسال این تجهیزات به ارتش اوکراین، اقدام تحریک‌ آمیز آشکاری علیه روسیه است. اگر تانک‌ های آبرامز به ارتش اوکراین تحویل داده شود، ارتش روسیه این تجهیزات را مانند همه تجهیزات دیگر ناتو نابود خواهد کرد.

این مقام روس در ادامه تأکید کرد که اگر آمریکا تصمیم دارد چنین اقدامی را انجام دهد، نمی‌تواند چنین حرکتی را با استدلال «تسلیحات دفاعی» توجیه کند. هیچکس نباید توهم داشته باشد که متجاوز واقعی در جنگ کنونی چه کسی است.