به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در واشنگتن در واکنش به احتمال ارسال تانک‌های آبرامزِ آمریکا به اوکراین اعلام کرد این اقدام واشنگتن اقدامی تحریک‌آمیز و مستقیم علیه روسیه است.

وی دراین‌باره گفت: ارسال این تجهیزات به ارتش اوکراین، اقدام تحریک‌آمیز آشکاری علیه روسیه است. اگر تانک‌های آبرامز به ارتش اوکراین تحویل داده شود، ارتش روسیه این تجهیزات را مانند همه تجهیزات دیگر ناتو نابود خواهد کرد.

این مقام روس در ادامه تأکید کرد که اگر آمریکا تصمیم دارد چنین اقدامی را انجام دهد، نمی‌تواند چنین حرکتی را با استدلال «تسلیحات دفاعی» توجیه کند. هیچکس نباید توهم داشته باشد که متجاوز واقعی در جنگ کنونی چه کسی است.

به گفته سفیر روسیه آمریکا عامدانه تلاش می‌کند، یک شکست راهبردی بر روسیه تحمیل کند و به اوکراین چراغ سبز داده تا با استفاده از کمک‌های آمریکا به شبه‌جزیره کریمه حمله کند.

رسانه‌های آمریکا اعلام کردند جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور تصمیم خود را برای ارسال تانک‌های آبرامز به اوکراین در روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد.

پیش از این، کاخ سفید با اشاره به موضوع ارسال تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین اعلام کرده بود که وزارت دفاع آمریکا ارسال این تانک‌ها را رد نکرده است. ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت که پنتاگون هرگز ارسال تانک‌های جنگی آبرامز به اوکراین را از میان گزینه‌های خود حذف نکرده، هرچند در حال حاضر چنین تصمیمی هنوز اتخاذ نشده است. ژان پیر گفت: همیشه درباره موضوع تانک‌های برای اوکراین چالش‌هایی وجود داشته است.

این موضع گیری سخنگوی کاخ سفید همزمان با آن اعلام شده است که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد که از گزارش رسانه‌ها درباره تهیه تانک‌های آمریکایی آبرامز برای اوکراین آگاه است، اما در این زمان چیزی برای گفتن ندارد.

پیشتر برخی منابع مطلع از تعلل آمریکا در ارسال تانک‌های جنگی به اوکراین خبر داده بودند و یک مقام ارشد دولت آمریکا در اظهاراتی عنوان کرده بود که مقامات ارشد ایالات متحده به اوکراین توصیه کرده اند تا رسیدن تسلیحات نظامی جدید از آمریکا، در فکر شروع یک حمله بزرگ علیه نیروهای روسیه نباشند و این کار را تا استقرار تجهیزات نظامی جدید و اتمام آموزش آنها متوقف کنند.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران جمهوری‌های خودمختار دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است. به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل‌کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند.