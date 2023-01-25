بلینکن:حجم پشتیبانی تسلیحاتی آلمان از اوکراین قابل پیش‌ بینی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در ارتباط با عملیات ویژه روسیه در اوکراین گفت: حجم پشتیبانی تسلیحاتی آلمان از اوکراین قابل پیش‌ بینی نبود. هدف ما جلوگیری از تجدید نفس و آرایش جنگی نیروهای روسیه است.

وزیر خارجه آمریکا در این ارتباط ادعا کرد: «بایدن» بر ضرورت ممانعت از وقوع جنگ جهانی سوم تاکید دارد. هدف نبرد کنونی ممانعت از توانمندی روسیه برای اقدام به تهاجم نظامی در آینده است. روسیه از توان نظامی ویرانگر پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آگاه است!

«آنتونی بلینکن» اضافه کرد: روس ها تسلیحات پیشرفته خود از جمله بمب‌ افکن‌ های راهبردی و تسلیحات نقطه‌ زن را برای رویارویی احتمالی با ناتو نگه‌ داشته است.

این در حالیست که ساعاتی پیش صدر اعظم آلمان از تداوم کمک های کشورش به اوکراین و در عین حال پرهیز از تشدید تنش با روسیه گفت.

«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان اعلام کرد که دولت برلین به پایبندی به اصلی که بر مبنای آن تشدید تنش میان روسیه و ناتو باید پرهیز شود، ادامه می دهد.

صدراعظم آلمان در ادامه متذکر شد که این کشور کماکان به ارسال کمک های نظامی و غیر نظامی به اوکراین، در میانه درگیری نظامی کی یف و مسکو ادامه خواهد داد.

این مقام دولت آلمان تاکید کرد که این کشور نه در حال حاضر و نه در آینده هواپیماهای جنگنده یا سرباز به اوکراین اعزام نخواهد کرد.

این ادعاها در حالی عنوان شد که آلمان و متحدان غربی آن با تجهیز تسلیحاتی مداوم اوکراین، مانع برگزاری مذاکرات صلح میان این کشور و روسیه می شوند.

آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو ناتو از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) علاوه بر اعمال تحریم‌ های گسترده علیه مسکو، کمک‌ های چشمگیر نظامی و غیرنظامی را برای اوکراین فراهم کرده و همچنان به این اقدام ادامه داده و در مسیر شعله‌ ور نگه‌داشتن آتش جنگ گام بر می‌دارند.