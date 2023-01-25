وزیر دفاع اوکراین: خبرهای خوبی برای اوکراین در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر دفاع اوکراین می گوید خبرهای خوبی برای این کشور در راه است.

«الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین امروز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی با «لوید آستین» همتای آمریکایی گفت که خبرهای خوبی وجود دارد که به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به اینکه اوکراین به شدت پیگیر دریافت تسلیحات نظامی از کشورهای غربی است و این کشورها نیز در تلاش برای توافق بر سر ارسال تانک های جنگی به مقصد کی یف هستند، احتمالاً خبر خوب وزیر دفاع اوکراین حول این محور خواهد بود.

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی ساعاتی پیش اعلام کرد که پنتاگون در نظر دارد پیش از تحویل تانک های آبرامز به اوکراین، نظامیان این کشور را آموزش دهد.

شبکه خبری سی ان ان امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که دولت واشنگتن در حال نهایی کردن طرح ارسال تانک های آبرامز به اوکراین است.