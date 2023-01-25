به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای از کشف دو قبضه سلاح جنگی در حکیمیه خبر داد و گفت: واحد عملیات کلانتری ۱۴۶ حکیمیه در حال گشت زنی در محله به افرادی که به صورت پیاده در حال تردد بوده و با مشاهده مأموران تغییر مسیر می‌دهند، مشکوک شدند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه مأموران برای بررسی بیشتر به متهمان مراجعه کردند، افزود: متهمان با مشاهده خودروی پلیس با سرعت از محل متواری شدند که در یک تعقیب و گریز چند دقیقه‌ای و با توجه به ازدحام جمعیت متهمان زمین‌گیر و دستگیر شدند، در بررسی اولیه دو قبضه سلاح کلت کمری و ۱۰۰ عدد فشنگ جنگی و یک قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی ادامه داد: متهمان ۲۸ و ۲۷ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و حمل سلاح گرم و سرد اعتراف کردند که در استعلام سوابق متهمان یک مورد حمل سلاح و سوابق سرقت وجود دارد.

موقوفه‌ای با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و جرایم احتمالی متهمان و دستگیری فروشنده سلاح ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پرونده و متهمان به مرجع قضائی ارجاع شدند.