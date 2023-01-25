ترافیک سنگین در محور چالوس

علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدودههای نساء و سیاه بیشه سنگین است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل کمالشهر تا حصارک و حدفاصل گلشهر تا مهرشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا پل فردیس و محدوده مهرویلا سنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.
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