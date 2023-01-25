دشمن از حجاب بانوان و مادران هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمیل کهنسال شامگاه چهارشنبه در جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت مازندران که در سالن همایش دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) که الگوی شهدای ما بوده و هستند، اظهار داشت: شریف‌ترین و با عزت‌ترین بندگان خدا در این مراسم حضور دارند؛ آنان مادران، همسران و فرزندان شهدای استان مازندران هستند.

فرمانده دفاع مقدس و جبهه مقاومت افزود: مادران، همسران و فرزندان شهدا نشانی از حضرت زینب (س) را دارند؛ وجود آن‌ها معطر از عطر وجود حضرت زهرا سلام الله علیها است؛ مدال حضرت زهرایی و تاج افتخار زینبی بر سرشان است.

وی ادامه داد: ما از زبان این بندگان عزتمند خدا کلام شهدایشان را باید بشنویم و اظهار شرمندگی کنیم در مقابل خانواده‌های شهدا؛ ما خجالت می‌کشیم در پیشگاه آنان که نتوانستیم آنچه را که توقع آنان و شهدایشان بود، جامه عمل بپوشانیم.

سردار کهنسال خاطرنشان کرد: امام شهیدان، امام خامنه‌ای وقتی در جمع خانواده‌های شهدا فرمودند ما اظهار خضوع می‌کنیم در برابر شما؛ امثال ما چیزی دیگر برای گفتن نداریم جز از کلام مولا بهره بگیریم.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند برخی از خانواده‌های شهدا به جای یک مجاهدت شهید، چند مجاهدت کردند؛ ما می‌خواهیم با ذکر این کلام به درک عظمت این جلسه برسیم که در محضر چه انسان‌های شریفی هستیم.

فرمانده جبهه مقاومت عنوان داشت: مادر شهیدان شعبان‌زاده در دیداری گفت من بی‌سوادم؛ نه مادر شما بی‌سواد نیستید؛ قلب و جانت به نور الهی و توجه اهل بیت روشن است، حقایقی که مادران شهدا می‌بینند خیلی از باسوادها ندیده و در ظلمات و تاریکی قدم می‌زنند.

سردار کهنسال متذکر شد: مادران شهدا فرزندانی این چنین تربیت کردند که ملت ما و امت اسلامی مدیون خون آنان هستند؛ اجر چندین مجاهدت برای خانواده‌های شهدا در پیشگاه خداوند ضبط و ثبت خواهد شد.

وی اظهار کرد: مادران شهدا مجاهدت کردند و فرزندان مؤمن، با اخلاق، با غیرت و ایثارگر پرورش دهند؛ قسمت دوم مجاهدت، در راه خدا، دفاع از دین خدا و امنیت کشور فرزندان خود را به جبهه فرستادند تا در برابر دشمنان کافر بایستند.

فرمانده دفاع مقدس گفت: مجاهد سوم مادران و همسران شهدا، تحمل نگرانی‌ها با توجه به آن علاقه‌ای که به فرزندان و همسرانتان داشتید، قابل درک برای ما نیست؛ مجاهد چهارم، زمان شنیدن خبر شهادت عزیزان بود که بی‌تابی نکردید و صبر پیشه داشتید و ناشکری نکردید؛ اینها درس عاشورایی برای شماست.

سردار کهنسال بیان کرد: استخوان‌های شکسته‌ای که تفحص می‌شود و از شهدا می‌رسد باید شکر کرد که اینچنین مقاومتی مکتب عاشوار، مکتب حضرت زینب سلام الله و مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها تولید می‌کند.

وی افزود: مادران چند فرزند شهید که فرزندان خود را خودشان به داخل قبر بردند، چه صبری را طلب می‌کند این کار؛ از مادر شهیدی پرسیدم که بعد از آوردن سومین فرزند شهید شما با دیدن آوردن پیکر شهدا چه حسی دارید، گفت ای کاش به اندازه رگ‌های تنم فرزندانی داشتم که در راه خدا تقدیم کنم.

فرمانده جبهه مقاومت تصریح کرد: مجاهدت بزرگ دیگر، مادر با همگی دلتنگی و دل‌سوختگی، همسر جوانی که در فراق یار با بغل داشتن فرزندان خود به شدت دلتنگ بود، اما با صبر و مقاومت زینبی و فاطمی با شهیدش پیمان می‌بست که فرزندان خود را در مسیر شهید تربیت کند.

سردار کهنسال متذکر شد: دشمن از حجاب، چادر و روسری شما می‌ترسد چراکه شما در پوشش این حجاب طوسی‌ها و سجودی‌ها را پرورش دادید و سردار سلیمانی‌ها پرورش یافتند که حاضر نیستند جلوی دشمن سر خم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زندگی که از عزت انسانی جدا باشد، ننگ است، این شهامت و دیانت شهدا بوده که در حق گویی، صراحت لهجه و ایستاده در کنار امام جسارت دارند که ما آن را نداریم.