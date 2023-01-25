برپایی بیمارستان ثابت صحرایی بسیج جامعه پزشکی در منطقه «وزکور»

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برپایی چهارمین بیمارستان ثابت صحرایی بسیج جامعه پزشکی استان در منطقه «وزکور» شهرستان کوهدشت خبر داد.

وی، گفت: با برپایی این بیمارستان صحرایی، حضور متخصصین، پزشکان عمومی، دندان پزشکان، دستگاه سونوگرافی پرتابل، کارشناسان بهداشت، کارشناسان آموزشی، برپایی ایستگاه غربالگری و واکسیناسیون، داروخانه و دیگر خدمات بهداشتی و درمانی را خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تاکید کرد: این خدمات به صورت کاملاً رایگان برای اهالی منطقه سخت گذر و محروم «وزکور رودبار» از توابع شهرستان کوهدشت ارائه خواهد شد.