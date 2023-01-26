به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنیزاده صبح پنج شنبه در جلسه شورای معادن شهرستان اهر با اشاره به اینکه ۸ معدن به چرخه تولید و اشتغال وارد شدهاند، افزود: علیرغم تذکرات مکرر مبنیبر فعالسازی پهنههای معدنی، ۸ معدن در شهرستان اهر با وجود گذشت سالها از اخذ پروانه بهرهبرداری هنوز اقدامی برای استخراج و بهرهبرداری نکردهاند از اینرو هر یک از معادن نسبت به فعالسازی اقدام نکنند پروانه بهرهبرداری آنها باطل میشود.
فرماندار اهر از انتقال پرونده مالیاتی یکی از معادن به شهرستان اهر برای اولینبار خبر داد و گفت: خوشبختانه با رایزنیهای صورت گرفته و پیگیری مطالبهی عمومی مردم اهر، پرونده مالیاتی معدن مس انجرد به شهرستان اهر منتقل شد.
لزوم انتقال حسابهای مالی معادن به بانکهای شهرستان اهر
وی بر لزوم انتقال حسابهای مالی به بانکهای شهرستان اهر و استقرار دفاتر معادن در این شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: اغلب مردم معتقدند که معادن با وجود استخراج و انتقال مواد معدنی خام به خارج از شهرستان؛ هیچگونه عایداتی برای شهرستان اهر ندارند لذا انتقال حسابهای بانکی و مالیاتی به شهرستان جهت تأثیر اقتصادی و ایجاد ارزشافزوده از جمله مهمترین مطالبات مردمی است.
غنیزاده با اشاره به اینکه معادن اهر ملزم به تأمین نیروی کار و مایحتاج از شهرستان هستند، تصریح کرد: وقتی معادن در این شهرستان فعالیت میکنند و مردم مجبور به تحمل خاک و تخریبهای معادن هستند، بایستی ارزشافزوده، مالیات، نیروی کار و خریدها از شهرستان اهر انجام گیرد.
تخریب زیرساختهای مناطق روستایی توسط برخی معادن
فرماندار اهر با تأکید بر اینکه مقابل مانعتراشی و اخلال در امور تولید و اشتغال معادن میایستیم، خاطرنشان کرد: اجازه نمیدهیم تا مانعتراشی بیمورد، خللی در فعالیت و تولید معادن پیش آید.
وی با اشاره به تخریب زیرساختهای مناطق روستایی توسط برخی معادن خاطرنشان کرد: متأسفانه در پی تردد ماشینآلات برخی معادن شن و ماسه موجب تخریب راههای ارتباطی روستاها شده، اما بر اساس گزارش اداره راهداری هنوز اقدامی برای جبران خسارتها نکردهاند.
غنیزاده بر ضرورت عمل به مسئولیتهای اجتماعی از سوی معادن شهرستان اهر تأکید کرد و افزود: با تاکید قانون، معادن مکلف هستند تا نسبت انجام مسئولیتهای اجتماعی که در قانون پیشبینی شده عمل کنند، این موضوع مطالبهی عمومی مردم اهر است و ما به عنوان نماینده دولت و خادم مردم، وظیفه پیگیری مطالبات مردم را داریم.
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