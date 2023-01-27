اجتماع قرآنیان جهرم در پی هتک حرمت به قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی هتک حرمت دشمنان قرآن کریم در کشور سوئد، جامعه قرآنیان جهرم امروز در نماز جمعه این شهر گردهم آمده و نسبت به این اقدام هتاکانه اعلام انزجار کردند.

در این اجتماع که همزمان با اقامه نماز جمعه برگزار شد، حافظان، قاریان و علاقمندان به قرآن کریم حضور داشتند.

جامعه قرآنی شهرستان جهرم در راستای برگزاری این برنامه، ضمن محکوم کردن اقدام هتاکانه ناقضان حقوق بشر خواستار محکومیت آنها توسط جوامع بشری به ویژه مسلمانان جهان شدند.

همچنین شرکت کنندگان در این گردهمایی، پس از اتمام نماز جمعه، با حضور در خیابان و شرکت در راهپیمایی فریاد ضد استکباری سر داده و این اقدام را محکوم کردند.